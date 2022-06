Donderdagavond kondigde Schiphol-voorman Dick Benschop aan dat in de zomermaanden het aantal vluchten van en naar Schiphol flink omlaag moet. Volgens Benschop heeft het grote aantal passagiers na corona hem en zijn luchthaven overvallen.

"Wat we zien is de krapte op de arbeidsmarkt die botst op een enorme reislust die alle verwachtingen te boven gaat", zei Schiphol-voorman Dick Benschop donderdag. Maar volgens deskundigen heeft de luchthaven de reislust van Nederlanders onderschat.

2 jaar stilgestaan

"Wat je ziet bij Nederlanders in de afgelopen monitor van half april, is dat de vakantie-intentie ook gestegen is", zegt Elsje van Vuren van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.

"Mensen willen meer op reis, en vooral deze zomer ook weer op reis", vervolgt ze. "Je merkt toch dat ze 2 jaar het gevoel hebben gehad stil te hebben gestaan."

Snel aangetrokken

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft beaamt dat de reislust onder de Nederlanders voor een toename van het aantal passagiers heeft gezorgd.

"We zien in Nederland dat met name de vakantiemarkt toch wel heel snel aangetrokken is nadat de laatste maatregelen zijn afgeschaald. Dus in die zin heeft Benschop best wel een beetje gelijk."

Reislust is nooit verdwenen

Maar volgens sectoreconoom Gerarda Westerhuis van het economisch bureau van ABN AMRO werd die snelle opleving van de branche wel verwacht. Zij benadrukt dat de vraag naar vakantie nooit is verdwenen en dat Nederlanders heel stabiele vakantiewensen hebben.

"Het is voor ons wel duidelijk dat zodra de maatregelen opgeheven zouden worden, de vraag gewoon heel snel weer zou terugveren. Dat hebben we ook in eerdere rapporten aangegeven."

Niet totaal verrast

Marnix Fruitema van de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen, de partij die alle reisvoorspelling monitort, sluit zich daarbij aan.

"Het aanbod van passagiers is natuurlijk meer dan we een jaar geleden verwacht hadden, maar het zit niet boven een maximum dat we voorspeld hadden. Ik kan niet zeggen dat we totaal verrast zijn door het aantal passagiers."