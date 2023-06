Slecht nieuws voor mensen met vliegangst. Door klimaatverandering hebben vliegtuigen steeds meer last van turbulentie. Maar volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert hoeven we ons geen zorgen te maken dat vliegtuigen plots uit de lucht vallen.

Bij stormachtig weer is turbulentie niet zo vreemd, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat er steeds meer turbulentie is op het moment dat er niks aan de hand lijkt - ook wel 'clear air-turbulence' genoemd. Dat wordt veroorzaakt door verschillende luchtstromen die op verschillende snelheden langs een vliegtuig komen.

Vervelend en eng

Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert hoeven passagiers zich geen zorgen te maken. "Het is vervelend en eng, maar je hoeft er niet bang voor te zijn."

"Piloten kunnen gewone turbulentie gewoon aan zien komen. Door de weerradar aan boord worden onweersstormen ontweken." Ook vliegen de toestellen niet dicht achter elkaar om niet in de slipstream te komen. Dat is de luchtstroom die ontstaat achter een bewegend object als een vliegtuig.

Onverwachte turbulentie

De 'clear air-turbulentie' kan niet worden ontweken, maar ook die is geen probleem voor moderne toestellen, zegt Melkert. "Vliegtuigen kunnen er gewoon goed tegen, want die zijn daarop ontworpen. Zolang mensen hun gordels om houden, is er niks aan de hand."

Toch is het voor passagiers soms flink schrikken in turbulentie. Begrijpelijk, zegt Melkert. "Onverwachte turbulentie is heftig, want er beginnen dingen rond door de cabine te vliegen. Maar gelukkig is dat nog heel zeldzaam."

Turbulentie opvangen

De systemen om turbulentie te voorspellen en op te vangen worden ook steeds beter, benadrukt Melkert. "Er bestaan bijvoorbeeld al technieken waarbij je bij een vlucht ziet wat eraan komt."

"Dan kan de piloot actief het stuurvlak op de vleugels besturen, waardoor de turbulentie kan worden opgevangen en de passagiers er minder last van hebben."