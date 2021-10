De afgelopen maanden daalde het aantal bijstandsgerechtigden in Rotterdam met bijna 1000. De arbeidsmarkt trekt aan, er zijn veel openstaande vacatures, en: de stad heeft geleerd dat alleen opleiden écht werkt.

Ook Hawa en Zaadia kwamen door een opleiding weer aan het werk. Hawa Mara vluchtte 20 jaar geleden door een burgeroorlog uit Sierra Leone naar Nederland. Ze verloor haar moeder op jonge leeftijd en redt zich al sinds haar zesde in haar eentje. Eenmaal in Nederland ging ze aan de slag als schoonmaakster.

Niet in de bijstand

Maar toen vorig jaar de coronapandemie toeslag, ging haar werkgever failliet en stond ze op straat. Zo belandde ze in de bijstand, maar dat was het laatste wat Hawa wilde. "Werk geeft je vrijheid, werk geeft je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid over je eigen leven", vertelt ze.

Daarom maakte ze onmiddellijk gebruik van het aanbod van de gemeente Rotterdam om een opleiding te volgen. Ze haalde haar basiscertificaat in de schoonmaakbranche en door die opleiding had ze vrij snel een nieuwe baan te pakken op luchthaven Schiphol.

'Als ik thuis moet zitten word ik verdrietig'

Ook Zaadia Castrillion Krasthz kwam ongeveer 20 jaar geleden vanuit Colombia naar Nederland. Voor de liefde, maar helaas is die relatie verbroken. Ook Zaadia verloor haar baan bij een schoonmaakbedrijf aan het begin van de coronapandemie.

Ze wilde dolgraag weer aan de slag. "Als ik thuis moet zitten, word ik onmiddellijk ziek en verdrietig. Ik wil dat echt niet", zegt Zaadia. Ook zij behaalde haar basiscertificaat, en vond een baan bij schoonmaakbedrijf CSU, dat haar inzet bij waterleidingbedrijf Evides in Oud-Beijerland.

Meer dan een half miljard euro

De verhalen van Hawa en Zaadia staan niet op zichzelf. In Rotterdam gingen de afgelopen maanden veel meer mensen vanuit de bijstand aan de slag. Gemiddeld kost een bijstandsuitkering de stad 14.464 euro. De 35.000 mensen die nu nog in de bijstand zitten in Rotterdam, kosten de stad dus elk jaar meer dan een half miljard euro.

Wanneer het lukt om 1000 mensen uit de bijstand te laten stromen, levert dat 14,5 miljoen euro op. Met die bedragen in gedachte - en met de krappe arbeidsmarkt met duizenden onvervulbare vacatures - is het investeren in opleidingen verstandig, zo dacht de stad.

'Gebrek aan opleiding grootste bottleneck'

De Rotterdamse wethouder werk en inkomen Richard Moti erkent dat er al jaren wordt gesproken over de noodzaak om mensen in de bijstand op te leiden. Maar tot resultaten leidde dat lange tijd niet. Er is in veel steden, maar vooral in Rotterdam, een grote groep mensen die geen enkele opleiding heeft genoten.

"Gebrek aan opleiding is vaak de grootste bottleneck om weer aan het werk te komen. Er zijn nu voldoende vacatures maar daar heb je wel de juiste papieren voor nodig. Maar opleiding is duur, zeker voor volwassenen", legt Moti uit.

'Duizenden mensen aan de slag'

In het leerwerk-akkoord dat is gesloten tussen de gemeente, onderwijsinstellingen en werkgevers, hebben deze drie partijen daarom afgesproken de opleidingen van deze mensen in de bijstand samen te betalen. Zodat mensen toch de juiste diploma's hebben om aan de slag te kunnen.

"Er was altijd een mismatch tussen de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod van mensen. Het is ons in de afgelopen 3 jaar gelukt om vele duizenden mensen aan de slag te krijgen", zegt Moti.

2500 euro scholingsbudget voor iedere Rotterdammer

Overigens wil de stad het nóg groter aanpakken op het gebied van scholing. Binnenkort kan elke Rotterdammer - met of zonder baan - aanspraak maken op een budget van 2500 euro om een opleiding te volgen op maximaal mbo-niveau.

Daarmee wil de stad haar inwoners nog meer kansen geven en het arbeidstekort oplossen. Het moet daarom wel een opleiding zijn waar veel vraag naar is.