Er is een mismatch op de Rotterdamse arbeidsmarkt: in de sectoren waar de meeste mensen worden gezocht zijn de minste studenten. De stad stelt daarom 2.500 euro beschikbaar voor elke inwoner die een opleiding of cursus wil doen op mbo-niveau.

De 33-jarige Lindomar Lovera uit Rotterdam was al juridisch medewerker, heftruckchauffeur en manager van de twee kapperszaken van zijn moeder. Maar hij voelde dat er iets ontbrak aan zijn geluk. Dit werk was allemaal niet voor hem.

Knagend gevoel

Als juridisch medewerker bij een deurwaarderskantoor moest hij dwangsommen opeisen bij mensen van wie hij wist dat ze geen cent hadden. Als vorkheftruckchauffeur verdiende hij onvoldoende om zijn jonge gezin te onderhouden.

En dan was daar nog dat knagende gevoel: hij wilde zijn hart volgen, een carrière als verzorgende in de ouderenzorg starten. Zijn werkcoach bij de gemeente wees hem op het Scholingsfonds, voor Lindomar een uitkomst: in maart begint hij aan zijn mbo-3-opleiding tot verzorgende.

Verkoop Eneco

Het geld voor het Scholingsfonds, 28 miljoen euro, komt uit de enorme opbrengst van de verkoop van energieleverancier Eneco. Dat leverde Rotterdam maar liefst 1,3 miljard euro op. Zo gezien is het Scholingsfonds maar een kleine investering in het opleidingsniveau van de Rotterdammers.

Wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen vindt het wel een noodzakelijke investering: "Gemiddeld genomen zijn Rotterdammers lager opgeleid dan andere Nederlanders. Dat heeft zijn wortels in de haven, die vroeger garant stond voor een grote vraag naar ongeschoold werk. Maar dat is niet meer zo."

'Mismatch'

Dat verklaart dat er in Rotterdam een relatief grote 'mismatch' is tussen arbeidsmarkt en inwoners. Het stukgoed is allang uit de haven verdwenen, en het werk dat gedaan wordt in de logistiek, chemie en overslag vraagt andere vaardigheden. Duizenden Rotterdammers moeten die vaardigheden nog leren.

Om ervoor te zorgen dat het geld voor scholing niet in de verkeerde zakken verdwijnt wil wethouder Moti de controle in eigen hand houden. "Wij doen alleen zaken met opleidingsinstituten die door het ministerie van Onderwijs zijn geaccrediteerd, en niet met overige opleiders. Rotterdammers moeten zich ook zelf melden en krijgen eerst een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. We willen niet opleiden voor werkloosheid."

Puzzel

Opleidingsadviseur bij het Scholingsfonds Manouk Peper begeleidt met tien collega's Rotterdammers die aankloppen bij de gemeente voor een opleidingsbudget. De grootste uitdaging vindt ze het om de 'puzzel te leggen, op zoek te gaan naar wat iemand kan, en wat zijn of haar ambities zijn'.

De studie moet passen bij wat de arbeidsmarkt vraagt, er moet vraag zijn naar mensen in het beroepenveld dat iemand kiest, anders stelt de gemeente geen 2.500 euro beschikbaar oor die persoon.

Dromen waarmaken

Wat Peper het mooiste vindt aan haar werk? "Dat ik mensen kan helpen op weg naar hun dromen. Bijvoorbeeld een jongen die in zijn jeugd met zijn vader meegevaren is, en nu een opleiding tot matroos volgt. Ik krijg er kippenvel van als ik eraan denk wat dat voor hem betekent."

Overigens wil de gemeente gaan monitoren hoe hoog het slagingspercentage van de deelnemers via het Scholingsfonds is. De stad gaat er vanuit dat iedereen gemotiveerd is, maar wil niet onnodig geld over de brug gooien.

'Life begins at 40'

Het Zadkine college, een van de twee grote ROC's in Rotterdam is enthousiast over het Scholingsfonds: "Veel mensen moeten veel te jong een keuze maken voor de rest van hun leven, en komen er later pas achter dat ze iets heel anders hadden willen doen. Mensen ouder dan 30 of 40 jaar kennen zichzelf veel beter, weten wat ze willen en kunnen. Dan is het makkelijker de juiste richting te kiezen", zegt voorzitter Marloes de Vries van het College van Bestuur van het Zadkine.

Ze wacht de instroom van volwassenen via het scholingsfonds met enthousiasme af: "Wij kunnen dat zeker faciliteren, dat doen we nu ook al in de zorgsector bijvoorbeeld. En bovendien: life begins at 40."