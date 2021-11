D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte wil dat ouders duidelijkheid krijgen over coronavaccins voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Maar slechts 3 op de 10 ouders van kinderen op de basisschool staan daar voor open, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Donderdag wordt Europese goedkeuring van het Pfizer-vaccin verwacht, zegt Paternotte. "Als het veilig en effectief is, geef ouders dan de vrijheid omvoor het vaccin te kiezen. Want ook al lopen kinderen een kleine kans om ernstig ziek te worden door corona, het is en blijft een naar virus."

'Onderwijs kan dan doorgaan'

"Het virus gaat als een dolle rond op basisscholen", zegt Paternotte. "Daardoor zitten continu klassen of hele scholen thuis. Op middelbare scholen is dat veel minder, ook omdat dáár veel leerlingen gevaccineerd zijn."

Minder corona op basisscholen zou dus ook een extra voordeel hebben: het onderwijs kan doorgaan. En dat is belangrijk en goed voor kinderen."

Weinig animo

Met meer dan 20.000 coronabesmettingen onder kinderen tussen de 5 en 15 jaar is ook in Nederland de discussie over het vaccineren van de jongsten volop gaande. In Nederland kan iedereen vanaf 12 jaar worden ingeënt tegen corona, voor jongere kinderen is een prik nog niet mogelijk. In sommige andere landen, zoals Oostenrijk, Israël en de Verenigde Staten, kan dat al wel.

Terwijl het aantal besmettingen onder jonge kinderen de afgelopen weken oploopt, blijft de animo van ouders om hun jonge kinderen te laten vaccineren laag. Slechts drie op de tien zijn vooralsnog van plan hun kroost te laten prikken. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 1800 ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Meeste ouders willen geen prik voor kind

Uit onderzoek onder ouders met één of meer kinderen in de basisschoolleeftijd blijkt dat de grootste groep, 42 procent, zegt hun kind zelfs zeker niet te laten inenten. Nog eens 12 procent zou dat waarschijnlijk niet doen.

Deze ouders hebben liever dat hun kinderen corona oplopen dan dat ze het vaccin krijgen. Ze zijn ervan overtuigd dat het juist goed is als jonge kinderen op een natuurlijke manier weerstand opbouwen tegen de ziekte.

Bijwerkingen

Bovendien zeggen veel ouders dat het vaccin snel en voor volwassenen is ontwikkeld. "Mijn kind loopt geen risico door corona. Maar hij loopt wel risico op bijwerkingen als hij het vaccin krijgt. Gezonde kinderen vaccineren is niet het beste voor ze", verwoordt iemand de mening van vele ouders.

Kinderartsen, onder wie Karoly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, zijn het met deze ouders eens. In een brief schrijven zij vandaag dat het vaccineren van kinderen tussen de 5 en 11 jaar een 'uiterste redmiddel' moet zijn omdat kinderen zelf geen persoonlijk voordeel hebben bij een vaccinatie. Ze worden niet heel ziek van corona en mogen volgens de artsen niet 'opdraaien voor de puinhoop die wij er als volwassenen van hebben gemaakt'.

Minderheid zou kinderen wel inenten

Drie op de tien ouders (31 procent) zouden hun kind waarschijnlijk of zeker wel laten inenten. Zij vertrouwen op de wetenschap en zien het vaccin, als dat in Nederland zou worden aangeboden, als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Verspreiding van het virus tegengaan, is voor hen de belangrijkste reden om hun kind wél te laten vaccineren.

15 procent van de ouders twijfelt nog over de vaccinatie van hun kinderen. Zij willen graag meer informatie over mogelijke bijwerkingen en de werking van het vaccin bij kinderen of geven aan dat hun kinderen zelf mogen meebeslissen.