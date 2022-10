Geheugen- en concentratieproblemen of in ernstige gevallen zelfs een delirium. Wetenschappers van het Britse King's College bevestigen na onderzoek dat deze klachten kunnen worden veroorzaakt door corona. Het biedt patiënten mogelijk perspectief.

Uit het Britse onderzoek blijkt dat het immuunsysteem van coronapatiënten zo sterk reageert op het virus dat het normale herstel van hersencellen verstoord of gestopt wordt.

Behandeling

"Dit is een nieuwe en hele interessante bevinding omdat het voor een nieuw perspectief van mogelijke behandelingen zorgt" zegt Paul Boon, neuroloog verbonden aan het Universitair Ziekenhuis in Gent.

De 51-jarige Brian van de Laar hoopt al heel lang op meer onderzoek naar z'n klachten, waardoor er een mogelijke behandeling komt. Hij ging van een leven met een fulltime baan, drie keer per week hardlopen en drummen in een band, naar een leven met veel beperkingen.

Klachten lijken op alzheimer

Brian kan nog maar een half uur aaneengesloten werken en moet veel rusten, vertelt hij. "Ik kan na drie kwartier geen deel meer nemen aan gesprekken, raak namen kwijt, en heb soms alzheimer-achtige klachten."

"Ik loop al 20 jaar dezelfde route in het bos maar soms vergeet ik opeens hoe ik thuis moet komen." Neuroloog Boon herkent het verhaal van Brian bij zijn eigen patiënten.

Bekijk ook Vakbond CNV stelt Nederlandse staat aansprakelijk voor long covid onder zorgpersoneel

Nieuwe behandelingen

Volgens Boon is dit nieuwe onderzoek om twee redenen heel interessant. Allereerst omdat het zorgt het voor nieuw begrip voor mensen die door het covidvirus een hersenaandoening krijgen.

Maar misschien nog wel belangrijker is dat dit onderzoek zorgt voor een nieuw perspectief als het gaat om het vinden van behandelingen, vertelt Boon. "We hebben al geneesmiddelen die de reactie van het immuunsysteem kan moduleren, deze bestaande geneesmiddelen kunnen in deze gevallen misschien ook gebruikt worden voor deze klachten. Dat zal nu onderzocht worden."

Reactie immuunsysteem

Wetenschappers van King's College in Londen onderzochten het bloed van coronapatiënten uit de eerste coronagolf. "Ze hebben gekeken naar of er een correlatie was tussen een abnormale reactie van het lichaam op het virus en een afwijking in de hersensen" legt Boon uit.

Zo ontdekten ze dat er inderdaad een correlatie was tussen een abnormale reactie van het lichaam op het virus en een toenemende afwijking van de hersenen. "Er vind een reactie plaats in het immuunsysteem die zorgt voor een verstoring van het normale herstel van hersencellen. Uiteindelijk beschadigd dit de hersenen. Het coronavirus kan dus zorgen voor hersenschade zonder dat het virus de hersenen daadwerkelijk infecteert."