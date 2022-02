Weken- of zelfs maandenlang positief getest worden op corona, is dat mogelijk? In sommige uitzonderlijke gevallen wel, zeggen medische experts. Maar dat heeft dan wel met je afweersysteem te maken.

Muzaffer Kayasan uit Istanboel test sinds november 2020 positief op corona, en zit dus al 15 maanden in isolatie. Omdat hij leukemie heeft, heeft hij een verzwakt immuunsysteem en lijkt het virus niet afgebroken te kunnen worden.

Immuunsysteem krijgt geen controle

Voor viroloog Ab Osterhaus is dit verhaal geen verrassing. "Een immuunsysteem heeft verschillende armen. Een van deze arm zijn de antistoffen waar we het altijd over hebben. En de andere arm zijn de T-cellen. Samen moeten deze armen het virus onder controle krijgen."

"Als je die armen weghaalt, wat gebeurt bij een leukemiebehandeling, betekent het dus dat je het virus niet onder controle kan krijgen", vertelt hij. "Met name bij leukemie en andere vormen van kanker werkt het immuunsysteem niet goed meer, en krijgt het lichaam het virus niet onder controle."

Poliovaccinatie

In Engeland kennen we de 'Birmingham-man' met een vergelijkbaar verhaal, weet Osterhaus. "Deze man is ooit een keer gevaccineerd tegen polio, en raakte het vaccinatie-virus vervolgens niet meer kwijt. Dus eigenlijk is het een probleem dat we al heel lang kennen."

Ook in Nederland heeft hoogleraar Medische Microbiologie aan het UMCG, Bert Niesters, een vergelijkbaar geval meegemaakt met een oudere coronavariant. "Deze patiënt bleef maar positief testen. Mensen met een ernstige immuunstoornis kunnen het virus dus niet of nauwelijks opruimen."

Moeite om virus te ruimen

Alfons Olde Loohuis was huisarts en de ontdekker van Q-koorts in Nederland. Volgens hem kan het coronavirus ontzettend lang in het lichaam blijven. "Maar bij de meeste gezonde mensen zijn de testen dan niet meer positief."

"Bij mensen met een verlaagde weerstand, zoals in het geval van Muzaffer Kayasan uit Istanboel, zie je dat het lichaam moeite heeft om het virus te klaren. Dan kunnen de testen wél positief blijven uitslaan."

Nieuwe vorm van virus

Naast de verlaagde weerstand, is er ook een andere reden waarom deze mensen vaak goed in de gaten worden gehouden, legt Loohuis uit. "Bij hen kan het virus in een nieuwe vorm optreden, omdat het virus in het lichaam blijft."

"Als het lichaam op een bepaald moment een weerstand tegen het virus krijgt, kunnen er veel meer afwijkingen ontwikkelen. Dat is gewoon een kwestie van kansberekening en tijd."