De coronacrisis had ook impact op de rechtspraak: rechtbanken sloten in het begin van de crisis de deuren en hielden digitale zittingen. En dat ging lang niet altijd goed, zo blijkt uit onderzoek.

De universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Leiden onderzochten wat de impact was van de coronacrisis op de rechtspraak en op de positie van mensen die daarmee te maken kregen. Ze keken daarbij naar het strafrecht, het jeugdrecht en het vreemdelingenrecht.

Verbinding verbroken

Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Penologie aan de Rijksuniversiteit Leiden Miranda Boone heeft naar de gevolgen voor strafrechtzaken gekeken. Het was alleen technisch al een grote operatie en daardoor ging er nogal eens iets mis, vertelt ze.

"Het was lastig voor de gevangenissen om mensen op de juiste tijd voor de camera te krijgen. Ook waren er timeslots ingesteld om de schaarse capaciteit goed te gebruiken. Maar dat betekende als de tijd voorbij was, dat een verdachte uit zijn zitting gegooid werd. Dan werd de verbinding plotseling verbroken."

Vervelend gevoel

Daarnaast was er geen contact tussen gedetineerde en advocaat. "De advocaat was fysiek in de zittingszaal, maar kon de verdachte niet zien. Laat staan dat er communicatie mogelijk was."

Gedetineerden vertelden de onderzoekers dat ze het gevoel hadden dat er geen recht was gedaan. Hoogleraar Boone: "Uit de survey die wij gehouden hebben is gebleken dat verdachten, die tegen hun zin niet op zitting zijn verschenen, daar een heel vervelend gevoel aan overgehouden hebben."

Hoogleraar Miranda Boone vertelt over het onderzoek naar de digitale rechtspraak

Geen laatste woord

"Mensen zijn soms niet toegekomen aan het laatste woord. Vanuit juridisch oogpunt kun je dan nog net zeggen dat er recht is gedaan, maar de manier waarop mensen dat gevoeld hebben is heel anders."

De rechterlijke macht moet dus wel lering trekken uit deze situatie, vindt Boone. De Raad voor de rechtspraak zegt binnenkort met een eigen plan te komen.