Het lijkt online dreigementen te regenen aan het adres van scholen. Bijna 20 scholen in Amsterdam hebben ermee te maken en verschillende sloten daarom hun deuren al. Wat is verstandig om te doen als schoolleider? "Sluiten is echt een grote stap."

Lynn Louwe is crisisadviseur van Stichting School & Veiligheid. Die stichting ondersteunt ondersteunt scholen bij het bevorderen van sociale veiligheid, zoals hoe met dit soort bedreigingen om te gaan. "We helpen ze bij het opstellen van protocollen en geven ze aandachtspunten mee om erin te zetten."

'Kwajongensstreken'

Volgens hoogleraar Mediastudies Mark Deuze, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, hebben de online bedreigingen alle schijn van kwajongensstreken. "Het past helaas in een internationale trend van de afgelopen twee jaar waarbij kinderen tussen de 13 en 17 jaar hun eigen school, of een school van vriendjes bedreigen. We zien dat ook in andere landen, zoals in Australië, Canada, Amerika en Engeland."

Deuze vindt dat we aan de ene kant de ernst niet moeten ontkennen, hoewel aan de andere kant later vaak blijkt dat het niet zoveel voorstelt. "Het lijkt wel een informele challenge: wie van ons kan een school gesloten krijgen?"

Aangewakkerd door social media

Deuze legt uit dat zowel sociale als traditionele media als versterkers werken waarin dingen worden uitvergroot en aan elkaar gekoppeld. "Een kwajongensstreek in Helmond kan opeens in 20 scholen terechtkomen. Dat is echt een boeiend een-tweetje. Het vuurtje wordt aangewakkerd door sociale media, waar traditionele media aandacht aan besteed."

Hoewel Lynn Louwe van Stichting School & Veiligheid de berichten in de media over online bedreigingen ook vaker ziet, merkt ze tegelijkertijd niet dat scholen vaker contact opnemen met de stichting.

School dicht 'is een grote stap'

In geval van dreiging is het eerste advies volgens Louwe om contact op te nemen met de politie. Ze geeft aan dat de school dichtgooien écht een grote stap is. "Een school dichtgooien is afhankelijk van het advies van de politie, maar ook van de onrust die ontstaat op een school."

Het is volgens Louwe niet haalbaar om voor alles protocollen te maken, aangezien een schoolleider misschien maar één keer in zijn of haar leven met een online dreigement te maken krijgt. "Elke school heeft wel een veiligheidsplan, met als onderdeel daarvan een crisisplan, zoals wanneer er brand uitbreekt. Vaak hangen daar draaiboeken onder, wat scholen moeten doen in welke situatie."

Onderwijs weer opstarten

Zowel basisscholen als middelbare scholen ontvangen online dreigementen, maar Louwe adviseert dezelfde stappen: goed communiceren met zowel medewerkers, leerlingen als ouders. In het basisonderwijs is de relatie met ouders wat intensiever dan in het middelbaar onderwijs. "Het is daar heel belangrijk dat ouders betrokken worden bij het 'waarom', waarom het besluit genomen wordt."

De impact van een sluiting van een school onderbreekt de regelmaat en doet iets met het veiligheidsgevoel van kinderen. Louwe adviseert dan ook om bij een sluiting zo snel mogelijk het onderwijs weer op te starten, en kinderen die regelmaat weer te bieden. "Het vertrouwen moet ook weer groeien. "