Scholen maken zich zorgen over de hoge gasprijs komende winter. Dat blijkt uit een rondgang van EenVandaag onder ruim 100 schoolbesturen. "Ik denk dat we veel geld bestemd voor het onderwijs kwijt zijn aan de hoge energiekosten."

Zeven op de tien schoolbesturen geeft aan dat ze zich redelijk wat tot veel zorgen maken over de komende winter. 'We zitten in een oud schoolgebouw met weinig isolatie, zo wordt het voor ons onbetaalbaar' en 'de te hoge kosten gaan ten koste van de kinderen op school' zijn enkele reacties.

Energiecontract loopt af

Ook John Damen van KBS De Nobelaer in Oude-Tonge maakt zich zorgen over de hoge kosten die eraan zitten te komen. "We hebben nog een energiecontract lopen tot januari 2023, dus tot dan zitten we goed", vertelt hij.

"Maar daarna wordt onze rekening waarschijnlijk drie of vier keer zo hoog. En dat gaat van het geld af dat ik liever besteed aan de kinderen."

Van 30 naar 90 duizend euro

Damen is niet de enige met zorgen over hogere rekeningen door een aflopend contract. 'De tarieven gaan met een factor 7 omhoog' en 'energiekosten gaan van 30 duizend euro naar 90 duizend euro' laten andere scholen weten.

Om geld te besparen gaat de verwarming bij bijna de helft van de scholen die mee hebben gedaan aan de rondgang van EenVandaag naar beneden. Bij 1 op de 5 scholen zelfs twee graden of meer.

De verwarming naar beneden

Ook Damen heeft de thermostaat naar beneden bijgesteld. "De temperatuur staat nu ingesteld op 19,5 graden, terwijl dat eigenlijk 21 graden zou moeten zijn om het aangenaam te hebben binnen de school. We zullen ouders dus vragen om hun kinderen een warme trui aan te trekken."

Niet alle scholen kiezen voor een lagere temperatuur. Bij ruim 10 procent blijft deze gelijk aan de vorige winter. Ook bijna de helft van de scholen weet nog niet wat ze doen met de binnentemperatuur komende maanden.

Geen muur-, dak- of raamisolatie

De basisschool in het Zeeuwse Oud-Tonge staat op de nominatielijst voor nieuwbouw, dus investeren om het pand duurzamer te maken is wat Damen betreft geen optie. "Dat is dan weggegooid geld."

En zij zijn niet de enige. "In een oud school gebouw met weinig isolatie wordt het voor ons onbetaalbaar", laat een deelnemer aan het onderzoek weten. "We hebben veel energieverlies door muren, ramen en dak; geen muur-, dak- of raamisolatie."

Duurzame oplossingen

Andere scholen kijken wel naar duurzame maatregelen om de energierekening te drukken. Een aantal scholen heeft al een warmtepomp geïnstalleerd of onderzoekt of dat mogelijk is. Ook kijken scholen naar betere isolatie, zonnepanelen en meer led-verlichting.

Sommige scholen hebben geluk en zitten net in een nieuw pand. "In ons nieuwe duurzame en goed geïsoleerde schoolgebouw, betrokken eind oktober 2021, zijn wij gezegend met een goede klimaatinstallatie en 304 zonnepanelen op het mos-sedum", zegt een school.

Compensatie voor scholen

Bij de PO-Raad komen nu al signalen binnen van scholen die in de financiële problemen komen door de hoge energiekosten. "Ik hoop dat er op tijd compensatie komt voor scholen die in acute nood zitten en we straks niet hoeven te kiezen tussen gas betalen of een leerkracht ontslaan", zegt voorzitter Freddy Weima van de sectorvereniging van primair onderwijs.

"We hebben in het primair onderwijs zo'n 9.000 schoolgebouwen, laten we beginnen met de 1.000 allerslechtste nu al aan te pakken. In gezamenlijkheid, samen met gemeentes, het Rijk en de scholen. Hoe langer je wacht, hoe groter de problemen worden. Met renovatie bespaar je op de lange termijn geld."