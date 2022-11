Urologen maken zich zorgen over de toename van jongeren met ernstige blaasproblemen, veroorzaakt door een ketamineverslaving. Ziekenhuizen zien soms tientallen jonge patiënten meer binnenkomen, blijkt uit een rondgang van EenVandaag langs 10 ziekenhuizen.

Een groeiende groep jongeren gebruikt de partydrug ketamine dagelijks en loopt daarbij een ernstige blaasontsteking op, wat vaak gepaard gaat met helse pijnen. Bij langdurig overmatig gebruik van het verdovingsmiddel lopen gebruikers bovendien risico op een zogenoemde 'ketamineblaas', die soms zelfs verwijderd moet worden.

Jongeren met een stoma

"Ketamine kan een ontstoken blaaswand als gevolg hebben", zegt Laetitia de Kort, hoogleraar urologie en arts in het UMC Utrecht. "Als mensen het intensief gebruiken krijgen ze pijn aan hun blaas en moeten ze soms wel 20 keer per nacht uit bed om te plassen. Ze slapen niet meer en worden er helemaal radeloos van."

De uroloog ziet een groeiende groep jonge patiënten op haar spreekuur verschijnen en waarschuwt voor de ernstige gevolgen van de partydrug. "Er zijn jongeren die zo'n vervelende reactie van de blaas hebben dat we de blaas eruit moeten halen. Zij krijgen dan een stoma, dat kan je nooit meer terugdraaien."

'Het begint als een blaasontsteking'

De 18-jarige Savannah weet er alles van: zij was 1,5 jaar verslaafd aan het middel en heeft ook een 'ketamineblaas' gekregen. "Ik was 14 toen ik voor het eerst ketamine nam, vanaf mijn 16de begon ik steeds meer te gebruiken", vertelt ze. "Eerst was het maandelijks, toen werd het wekelijks en uiteindelijk dagelijks."

Savannah lag de hele dag in bed en gebruikte dan ketamine. De tiener kon op een geven moment niet meer lopen door de blaasproblemen. "In het begin voelt het als een blaasontsteking. Dan begint er bloed bij te komen en kan je niet meer plassen. Daarna moet je opeens weer heel vaak en krijg je echt ontzettende pijn tijdens het plassen", vertelt ze. "Zo ging het elke dag opnieuw."

Kwart krijgt problemen

En ze is lang niet de enige met ernstige blaasproblemen door ketamine. Een op de vier gebruikers krijgt ermee te maken. Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat in 2020 zo'n 130.000 mensen in Nederland de partydrug gebruikten. Urologen schatten dat dat aantal de afgelopen 2 jaar verder is toegenomen.

Vooral in het noorden van het land en in Noord-Brabant stijgt het ketaminegebruik. Den Bosch is een 'hotspot' van ketaminegebruikers, zegt Wouter van der Sanden, uroloog in opleiding. Hij werkt op een speciale polikliniek voor ketaminegebruikers in het Jeroen Bosch ziekenhuis in de Brabantse stad.

Speciale 'ketamine-polikliniek'

"In Den Bosch is een grote groep van met name jongeren tussen de 18 en 30 jaar die in steeds grotere getale en steeds meer ketamine gebruiken", ziet de arts. "Het begint vaak met recreatief gebruik in de weekenden en slaat dan door in dagelijks gebruik", legt hij uit. "Ik zie in de regio hele clusters van patiënten die in meer of mindere mate blaasproblemen hebben."

Urologen slaan daarom alarm om te voorkomen dat nog meer jongeren ernstige blaasproblemen oplopen. "Het is belangrijk om de cirkel te doorbreken", benadrukt De Kort. "Als mensen stoppen met ketamine herstelt hun blaas vaak helemaal of voor een deel. Dan hoef je niet een radicale operatie uit te voeren, zoals het aanleggen van een stoma."

'De arts zei: je raakt je blaas kwijt'

Savannah weet uit ervaring dat stoppen met ketamine heel moeilijk is. "Het is echt een hele zware strijd", vertelt ze. "Je wil niet gebruiken, je weet dat je eraan onderdoor gaat, maar je verslavingsstem is zo sterk. Elke keer denk je: ik moet stoppen, want ik heb zoveel pijn en ik kan in het ziekenhuis belanden. En toch, als je thuiskomt, ga je weer nieuwe ketamine halen."

"Na een jaar kreeg ik van de arts te horen: 'Je moet nu stoppen of je bent je blaas en je nieren kwijt en dan zul je een stoma moeten", blikt Savannah terug. "Toen ben ik heel erg geschrokken natuurlijk. Ik woog ook nog maar 38 kilo."

'Het maakt heel je lichaam kapot'

Ze ging naar een afkickkliniek en is inmiddels een half jaar clean. "Ik heb veel geluk gehad", beseft ze. Ondanks dat ze 1,5 jaar stevig ketamine gebruikte, denkt haar arts dat haar blaas niet verwijderd hoeft te worden. Wel vecht Savannah nog dagelijks tegen haar blaasproblemen.

Dat veel leeftijdsgenoten ketamine als leuk en grappig zien, is gevaarlijk, vindt de tiener. "Het is niet leuk, het is niet grappig. Ketamine is rommel, het maakt heel je lichaam kapot, van top tot teen", waarschuwt Savannah tot slot. Ze roept andere jongeren daarom op geen ketamine te gebruiken: "Voor mij is het echt de hel geweest."