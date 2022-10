Het gaat niet goed met een grote groep scholieren. Vergeleken met vóór de coronacrisis blijven veel van hen thuis van school. In het Friese Smallingerland is het verzuim verviervoudigd: "Het is heel lastig om ze op school te krijgen en te houden."

Het probleem speelt zeker niet alleen in Friesland. Vereniging Ingrado, die leerplicht in de gaten houdt, hoort over veel meer signalen van verzuim en uitval. De problemen spelen zowel in het voortgezet onderwijs als op het mbo. De definitieve cijfers over verzuim verwacht de vereniging in februari.

Verzuim niet te behappen

Leerplichtconsulent Judith Gilsing van Startwijzer in Smallingerland maakt zich zorgen. "Er zijn echt zoveel verzuimmeldingen dat het eigenlijk niet meer te behappen is. We hebben het gevoel dat dat echt het naijlen van de coronacrisis is."

"Je hoort dat veel jongeren niet meer gemotiveerd zijn. Tijdens corona was de vraag hoe lang het allemaal nog zou duren, nu is het vooral een keuzeprobleem. Is een opleiding bijvoorbeeld toch wel zo leuk als gedacht? Ze vallen nu sneller uit en willen graag naar iets anders door." Om het probleem aan te pakken wordt een extra leerplichtconsulent aangenomen.

Bekijk ook Wooncrisis en prijsstijgingen vallen jongeren zwaar, mentale gezondheid nauwelijks verbeterd sinds corona

'Het lijkt ze allemaal te veel'

Maar zijn jongeren niet altijd zoekende? Volgens Afke Hooghiemstra, die ook werkt voor Startwijzer, is het nu toch echt anders. "Corona heeft gezorgd dat er twee groepen zijn: een categorie die het fijn vond om thuis onderwijs te volgen, maar het nu lastig vindt om in een groep te functioneren. En een andere groep die online onderwijs echt verschrikkelijk vond. Zij hebben de sociale interactie juist heel erg gemist."

"We zien veel meer jongeren met motivatieproblemen, angststoornissen of psychische problematiek", vertelt Judith Gilsing. "Het lukt ze allemaal niet op dit moment. Voor veel jongeren lijkt het allemaal te veel, omdat ze niet meer weten hoe het 2 jaar geleden was."

Lastige problematiek

De cijfers liegen er niet om, zegt Afke Hooghiemstra. "Afgelopen schooljaar hebben we het over meer dan 800 verzuimmeldingen. Vorig jaar was dat iets meer dan 200. Dat is een harde confrontatie. We merken dat de problematiek lastig is, om jongeren weer op school te krijgen en ook daar te houden."

Alle Visser is directeur op een vmbo-school in Drachten. Hij ziet de problemen dagelijks in de praktijk. "Je ziet dat leerlingen de consequenties dragen van 2 jaar niet naar school gaan. Ze missen regelmaat in het dagelijks leven. Ze voelen zich niet heel veilig en zeker meer in sociale situaties. Dat moet je opdoen op school en dat vinden ze moeilijk."

Verslaggever Joris Kreugel gaat in de gemeente Smallingerland in gesprek over het verzuim onder scholieren

Gesprek thuis

Hoe gaat de school daarmee om? "De mentor of loopbaancoach neemt contact op met de ouders. Daar wordt actie op ondernomen en vaak helpt dat al heel erg om leerlingen weer naar school te laten komen."

"Als het wat langer duurt, dan speelt het ondersteuningsteam met een schoolmaatschappelijk werker een belangrijke rol. Dan gaan we het gesprek bij de ouders thuis voeren."

Niet weerbaar

De huidige generatie is volgens hem niet altijd weerbaar genoeg. "We zitten in een ambitieuze wereld en die legt heel veel druk op kinderen. Het zijn de sterke schouders die dat kunnen dragen en de wat zwakkere schouders hebben daar moeite mee."

De directeur probeert op zijn school een veilige omgeving te bieden waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen. "Zij verdienen de aandacht die wij ze willen schenken om uit te groeien tot volwaardige deelnemers aan onze maatschappij. Zodat ook zij gelukkige kinderen mogen worden."