Middelbare scholieren verspreiden via nep-accounts roddels over medeleerlingen en docenten. De zogenaamde roddelkanalen zijn te vinden op Tiktok en lijken op een account van de school zelf. In werkelijkheid pesten leerlingen elkaar ermee.

"S en A hebben seks gehad op de wc", "D is lelijk", "docent C is verliefd op scholier V": allemaal puntige, anonieme roddelberichten die zijn te lezen via een roddelkanaal op een middelbare school. EenVandaag sprak met 20 scholen verspreid over Nederland en hoorde over de zorgen die scholen zich maken.

Roddelcultuur

Dat gaat onder andere over het effect van dit soort pestgedrag op kwetsbare leerlingen en over hoe lastig het is om als school in te grijpen. Een school uit Het Gooi wil niet met naam en toenaam worden genoemd uit angst de roddelcultuur verder aan te wakkeren.

Door het contact met EenVandaag ontdekte deze school tot hun schrik dat er op TikTok een roddelaccount bestaat, gekoppeld aan de school, met meer dan 600 volgers. Nadat de school het account blokkeerde, werd er alweer een nieuw kanaal aangemaakt.

Serie Gossip Girl

De trend is het gevolg van een opleving in populariteit rond de tv-serie Gossip Girl uit 2007. In de serie werden geruchten en roddels over mensen verspreid via sms'jes door een anoniem persoon, waarbij de berichten werden afgesloten met de tekst 'xoxo, Gossip Girl'.

Ook in de tijd toen de serie nog nieuw was, zorgde het voor soortgelijke accounts met roddels. Toen gebeurde dat bijvoorbeeld ook op Facebookpagina's met roddels over scholieren en docenten, maar nu komen de filmpjes dus langs op het platform TikTok. En de berichten zijn niet altijd onschuldig.

Impact op slachtoffers

Leerlingen hebben er namelijk behoorlijk veel last van, zo vertellen ze. "Ik stond op een van die accounts. Soms werd ik nageroepen in de gangen", zegt er een. En een ander vult aan: "Je voelt je echt niet veilig als er dingen via die accounts worden verspreid."

Een scholiere die zelf onderwerp van roddel was op zo'n kanaal, zegt: "Je wordt raar aangekeken en mensen kunnen er echt in een zware depressie van komen."

Voorlichting geven

Remco Pijpers is als expert op het terrein van social media en de jeugd door scholen benaderd over de problemen met de roddelkanalen. "Ik zou niet zeggen dat er paniek is, maar de scholen willen wel actie ondernemen."

Dat kunnen ze doen door voorlichting te geven en ouders te betrekken, maar ook door het blokkeren van de roddel-accounts. "Wat ik een goeie ontwikkeling vind, is dat er nu ook een tegenbeweging onder scholieren op gang komt waarop leerlingen zich uitspreken tegen de roddelaccounts."