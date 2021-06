Nu het aantal besmettingen daalt, stijgt het optimisme van mensen over een relatief snel einde van de coronacrisis. 52 procent rekent erop dat we in de loop van dit jaar de beperkende maatregelen (zoals de 1,5 meter afstand) kunnen laten vallen.

Dat is een groot verschil met eind februari: toen verwachtte 58 procent nog dat de beperkende maatregelen tot ver in 2022 of langer zouden voortduren. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 20.000 mensen.

Vertrouwen in aanpak stijgt

Het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid daalde in april tot een dieptepunt, maar ook dat is nu weer stijgende. Deze week ligt het op 47 procent. In maart was dat nog 39 procent.

De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen zien dat de vaccinatiecampagne op stoom komt. Ook het vertrouwen daarin was vorige maand erg laag: slechts 28 procent. Nu er per week bijna een miljoen prikken worden gezet, kantelt het beeld. 44 procent van de mensen heeft nu vertrouwen in het vaccineren.

Behouden ná corona

Als de coronaperiode voorbij is, is dat voor velen het einde van een lange vervelende tijd. Toch geven veel mensen aan dat ze ook positieve zaken hebben meegemaakt en keuzes hebben gemaakt die ze willen behouden. Veel deelnemers zeggen dat ze zich bewuster zijn geworden van hoe druk en hectisch hun leven was.

"Ik heb met creatieve maaltijden en fijne gesprekken thuis het huiselijk leven weer inhoud ingeblazen," vertelt een deelnemer aan het onderzoek. "En dat blijft ook."

Stoppen met 'drie zoenen'

Ook nemen veel mensen zich voor hun sociale leven straks op een lager pitje te zetten dan vóór de crisis. "Meer thuis met de mensen die er echt toe doen. Minder sociale druk van het op feestjes moeten verschijnen terwijl je eigenlijk al erg vermoeid bent."

Nóg iets wat veel vrouwelijke deelnemers zich heilig voornemen om na de coronacrisis vol te houden: stoppen met drie zoenen geven. "Ik vond het al jaren vervelend, maar het werd van je verwacht. Wat mij betreft komt dit niet meer terug."

