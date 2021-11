Leraren en ander personeel zien het liefst dat de basisscholen minimaal een week dichtgaan in de huidige coronasituatie. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Hun visie staat haaks op die van het OMT, dat maatregelen op scholen voorlopig wil vermijden.

Het Outbreak Management Team kwam maandag met dit advies. Mogelijke schade aan de ontwikkeling van de kinderen geeft voor het team op dit moment de doorslag. EenVandaag ondervroeg 600 leraren, schooldirecteuren en medewerkers in andere functies op de basisschool. Bijna tweederde van hen (63 procent) is voorstander van een tijdelijke sluiting nu de besmettingen onder basisschoolleerlingen hard oplopen.

Kerstvakantie verlengen

EenVandaag legde vier scenario's voor de korte termijn voor aan het personeel van de basisschool. Een kwart (26 procent) ziet het liefst dat de scholen gewoon openblijven, maar de grootste groep kiest voor een vorm van sluiting. Het breedst gedragen is de optie om de kerstvakantie met een week te verlengen (31 procent).

Een deel van de ondervraagden ziet liever dat er sneller gehandeld wordt. Een kleine groep (8 procent) wil het liefst nu meteen een week dicht. Een kwart (24 procent) wil ook zo snel mogelijk sluiten en dat volhouden tot en met de kerstvakantie. "Dat zet pas echt zoden aan de dijk, we zijn nu zo gewend aan digitaal onderwijs", zegt een leraar in het onderzoek.

Lesgeven probleem met halve klassen

Voorstanders van sluiting zeggen dat het nu al nauwelijks meer lukt om gewoon onderwijs te geven. Het aantal besmettingen onder leerlingen én leraren is zo hoog dat er voortdurend veel afwezigen zijn: "Het is geen doen meer met halve klassen, quarantainekinderen, collega's die ziek zijn en er is geen vervanging. Dan maar even thuis."

Bij de meeste ondervraagden (61 procent) zijn er in de afgelopen 2 weken één of meerdere klassen naar huis gestuurd. De lessen zelf zijn ook geen pretje. Een leraar beschrijft hoe de dagelijkse les eruitziet: "Ik werk nu met mondkapje en een plastic scherm. Mijn klas is net een vesting: kids op afstand."

Heeeeel veel besmettingen onder leerkrachten en kinderen. Ik ben inmiddels de tel kwijt.

Zorgen om veiligheid personeel

Los van de praktische problemen bij het lesgeven maken veel leraren en andere medewerkers zich zorgen om hun eigen veiligheid. Vier van de tien in het onderzoek (46 procent) zeggen zich onveilig te voelen op hun eigen school. Dat komt vooral vanwege het grote aantal besmette leerlingen. Iemand zegt daarover: "Ik voel me daar niet prettig bij. Het is een brandhaard en het blijft maar oplopen."

Veel schoolpersoneel krijgt corona via de leerlingen. Een deelnemer schrijft: "Ik heb het op school opgelopen en was blij dat ik gevaccineerd was. Wel een tegenvaller dat je nog corona krijgt ondanks dubbele vaccinatie. Inmiddels hebben al tien collega's corona gekregen na vaccinatie."

Accepteren van risico

Ook zijn er zorgen over het gedrag van de ouders: "Ik voel me niet veilig, omdat er veel mensen zijn die zich niet laten vaccineren of zich niet aan de regels houden. Hun kinderen besmetten daardoor de leerkrachten."

Het onveiligheidsgevoel geldt niet voor iedereen: de helft (53 procent) voelt zich wel veilig en accepteert dat ze risico loopt. "Ik ben gevaccineerd dus als ik het krijg, is het geen drama. Ik denk maar zo, ik krijg het toch wel en zeker met deze cijfers. Stressen daarover heeft geen zin", zegt een schoolmedewerker.

Ouders juist tegen schoolsluiting

Aan het onderzoek deden ook 1.700 ouders met een kind op de basisschool mee. Zij zijn juist uitgesproken tegen alle vormen van schoolsluiting: 61 procent wil de scholen gewoon openhouden. Voor hen staat de kwaliteit van het fysieke onderwijs voorop. Met online onderwijs hebben velen slechte ervaringen: "Gezien de matige kwaliteit van digitaal onderwijs ben ik van mening dat de schade door de sluiting voor de kinderen aanzienlijk groter is dan de mogelijke winst. We kunnen dit niet steeds blijven vragen van de jongste generatie."

Ook wijzen ouders erop dat het sociale aspect van de school belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Ze zien hun kind graag op school met klasgenootjes omgaan en nemen het risico op corona dan voor lief. 'Kinderen worden er niet zo ziek van' is een veel gehoord argument. Sommige ouders geven eerlijk toe dat ook eigenbelang een rol speelt. Zij vinden het combineren van hun baan met thuiszittende kinderen problematisch.

Zelfde beeld voor middelbare school

Behalve op de basisscholen loopt ook het aantal besmettingen op de middelbare school snel op. Ondanks de mogelijkheid tot vaccinatie grijpt het virus hier snel om zich heen onder de jongste leerlingen. Ook hier willen de 674 leraren en andere medewerkers in het voortgezet onderwijs die aan het onderzoek meededen in meerderheid (60 procent) een tijdelijke sluiting. Drie van de tien (31 procent) plakken het liefst een week aan de kerstvakantie, 10 procent wil nu meteen een week dicht, en 19 procent wil de school vanaf nu sluiten tot de kerstvakantie.

De ondervraagde ouders met kinderen op de middelbare school zijn wat meer verdeeld. De grootste groep (53 procent) wil de school graag openhouden, 44 procent kiest voor een vorm van sluiting. Zij denken dat deze wat oudere leerlingen wel kunnen omgaan met digitaal onderwijs.