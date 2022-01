Basisscholen zien de coronabesmettingen stijgen en moeten klassen naar huis sturen. Ook veel leraren zitten thuis. Toch pleiten scholen niet voor een versoepeling van de quarantaineregels: "Het zou helpen, maar we weten niet of het verantwoord is."

Sinds de basisscholen na de kerstvakantie weer open gingen, zitten er ook alweer klassen thuis. Ook in Amsterdam zien scholen de besmettingen stijgen en worden er klassen naar huis gestuurd. Dat leidt volgens schoolleiders tot veel chaos en is lastig te regelen.

Dagelijks klassen naar huis

"We regelen altijd alles, maar het is nu wel heel moeilijk", vertelt Lieke Thesingh, bestuurder van BBO Amsterdam, waar 35 scholen voor basis- en speciaal onderwijs in de stad bij zijn aangesloten. "Er worden dagelijks klassen naar huis gestuurd, een school is al gesloten en een aantal anderen staat op omvallen."

Ook Arnold Jonk, bestuurder van een koepel van achttien basisscholen in Amsterdam-Oost, ziet dat het beeld heel wisselend is. "Bij de ene school zit bijna de helft van de kinderen in quarantaine, een aantal scholen is helemaal dicht maar op andere scholen gaan alle groepen gewoon naar school. De variatie is enorm."

'Zo lang mogelijk open houden'

"We hebben in Amsterdam een explosie van besmettingsgevallen", zegt Theo Hooghiemstra, bestuurder van een groep van achttien basisscholen in Amsterdam-West. "Door al die besmettingen krijgen we het onderwijs al bijna niet meer gedraaid. Dit weekend waren er zo veel besmettingen dat we de scholen maandag maar met moeite konden openhouden."

Toch is het volgens de bestuurders absoluut geen optie om de scholen weer te sluiten. "Zo lang het kan moeten de scholen open blijven", zegt Lieke Thesingh. Daar sluit ook Theo Hooghiemstra zich bij aan: "Weer dicht is echt geen optie, we moeten proberen de scholen zo lang mogelijk open te houden."

Bekijk ook arrow-right Kaart besmettingen per gemeente

Schade door sluitingen

"Verreweg de meeste kinderen gaan nu naar school en dat is ook hartstikke belangrijk", vertelt Arnold Jonk. "In het hele onderwijs hebben kinderen achterstanden opgelopen, niet alleen met de lesstof maar ook sociaal. Hoe langer de scholen dicht zijn hoe apathischer kinderen worden en ze worden ook slechter in sociaal contact."

Theo Hooghiemstra vertelt dat veel kinderen schade hebben opgelopen door de schoolsluitingen. "Vooral kinderen die minder hulp kregen van hun ouders hebben leerachterstanden opgelopen en bij alle kinderen zie je sociaal-emotionele schade." In sommige wijken leven grote gezinnen in kleine woningen, wat volgens Hooghiemstra ook niet goed is voor de mentale gesteldheid van kinderen omdat ze bij schoolsluiting dag in dag uit thuis zitten.

Nadenken over de toekomst

Wat er dan wel moet gebeuren is volgens de onderwijsbestuurders lastig te zeggen. Maar een versoepeling van de quarantaineregels lijkt hen voorlopig geen oplossing: "Het zou enorm helpen, maar we weten nog niet of dat verantwoord kan", zegt Arnold Jonk. Volgens hem zouden er meer groepen open kunnen blijven als kinderen niet meer in quarantaine hoeven als ze geen klachten hebben. Maar dan moet dat wel veilig zijn.

Ook Theo Hooghiemstra vindt het lastig om te zeggen of de quarantaineregels versoepeld moeten worden. "We moeten ons nu niet richten op definities en regels, maar vooral onze energie gebruiken om deze periode gewoon proberen door te komen en goed gaan nadenken over de toekomst. Misschien moeten we in de winter wel een langere vakantie plannen ten koste van de zomervakantie, omdat dan de besmettingen hoog zijn en we dan het meest kwetsbaar lijken. Waarschijnlijk zitten we namelijk nog wel even met dit virus."

'Komende weken nog erger'

Lieke Thesingh probeert om het sluiten van scholen of het naar huis sturen van klassen zo behapbaar mogelijk te maken. "Als ze dicht gaan of naar huis worden gestuurd is het gelukkig ook niet voor weken. Het gaat dan om een dag of tien."

"Ik verwacht dat het de komende weken nog wel erger wordt", zegt Arnold Jonk. "Het aantal besmettingen zal waarschijnlijk nog flink toenemen en daar moeten ouders zich op voorbereiden." Gelukkig zijn ouders over het algemeen erg begripvol, volgens Jonk.