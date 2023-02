Leerlingen op basisscholen moeten volgend jaar verplicht 2 uur gymmen per week, in plaats van een. Maar waar? Er zijn te weinig gymzalen in Nederland. De kinderen van basisschool Het Woud hebben daar geen last van. Daar wordt altijd buiten gegymd.

Gemeenten moeten voor voldoende gymzalen zorgen, maar een derde kan die niet leveren, bleek afgelopen november. Het gevolg is dat kinderen vaker buiten moeten gymmen. De Koninklijke vereniging voor Lichamelijke Opvoeding kijkt argwanend naar buitenlessen, want hoe zit dat met de kans op blessures?

Drie basisscholen in Nederland

Of het nou vriest of niet, groep 3 en 4 van basisschool IKC Het Woud in Rijnsaterwoude is deze ochtend weer op weg naar de buitengymzaal. "Ga maar, en daar wachten in het rijtje", zegt juf Marieke Paymans tegen haar leerlingen. Wie denkt dat de kinderen naar het schoolplein gaan, heeft het mis. "We hebben een speeltuin en een buitengymzaal. Dat is niet hetzelfde."

Het Woud is een van de drie eerste basisscholen in heel Nederland met een officiële buitengymzaal. "We hebben de buitengymzaal sinds kort, hij is nog niet helemaal af en mag ook nog niet te zien zijn", vertelt Paymans.

Gewone kleding

Als het heel hard regent of stormt gaan de kinderen niet naar de buitengymzaal, maar ook bij een beetje motregen gaan de kids gewoon buiten gymmen. "Bijna altijd dus", vertelt Paymans.

De kinderen dragen hun gewone kleding. "Omdat we buiten zijn, valt het zweten mee. En op dagen dat we gym hebben, trekken de kinderen kleding aan waarin ze makkelijk kunnen bewegen."

Winter en zomer

Er worden niet alleen echte buitensporten gedaan, zoals voetbal en tikkertje, bij basisschool Het Woud. Het buiten gymmen wordt net zo serieus genomen als binnen gymmen, er moeten ten slotte leerdoelen gehaald worden. Er zijn dus ook trapezes, ringen, etc.

"Er zijn twaalf bewegingsleergangen en daar moet ik gewoon aan voldoen", vertelt Marieke. In de winter wordt niet gegymd met de kasten, paarden en bijvoorbeeld trampolines. Die attributen worden er in de zomer bij gepakt, als het niet regent.

Speciale bodem

De Koninklijke vereniging voor Lichamelijke Opvoeding maakt zich zorgen over de mogelijke blessures als leerlingen buiten gymmen. Maar de buitengymzaal van Het Woud heeft een speciale bodem.

"Het is kunstgras en heel erg vlak. En het veert ook nog, door de speciale bodem die eronder zit. Het is echt een valbodem", vertelt Paymans.

Creatief denken

De buitengymzaal levert Paymans vooral heel veel tijdswinst op. "Als je naar een gymzaal moet en de bus in, de kinderen moeten aangekleed worden, dan ben je voordat je klaar bent om je les te beginnen al minstens 40 minuten verder. En dan heb je nog geen gym gehad", vertelt ze.

Ze zou elke basisschool een buitengymzaal aanraden, maar je moet het wel echt willen. "Je moet creatief denken. Bij nat weer kun je geen gebruik maken van de ringen, dat zet je wel continu aan het denken wat je kunt gaan denken. Ik doe het niet uit een boekje."