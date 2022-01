Het kabinet adviseert om vanaf nu een medisch mondkapje te dragen. De meningen hierover zijn verdeeld: 40 procent vindt het een goed advies, 42 procent niet. De helft is ook echt van plan zo'n medisch masker te gaan dragen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 30.0000 mensen. Volgens het kabinet en het OMT biedt een medisch mondmasker (minimaal type 2) dat je kunt weggooien een wat betere bescherming. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Duur en slecht voor milieu

Voorstanders van het dragen van zo'n mondkapje vinden het een prettig idee om zichzelf en anderen hiermee extra te beschermen. Tegenstanders wijzen erop dat medische mondkapjes duurder zijn dan stoffen maskers, die je steeds weer kunt wassen. Bovendien zijn ze slecht verkrijgbaar, zeggen ze.

"De overheid moet die dan maar ter beschikking stellen," oppert iemand. Andere tegenstanders wijzen op het milieuaspect: "Al dat onnodige plastic, ik zie de straten al weer vol liggen." Een op de zes (18 procent) weet nog niet wat hij of zij van het advies voor medische mondkapjes moet denken.

Wie gaat hem dragen?

Van alle deelnemers zegt 48 procent dat ze vanaf nu meestal of altijd een medisch mondkapje op gaan doen. Dit zijn vooral voorstanders van het advies.

Aan de andere kant is 41 procent dat meestal niet of helemaal niet van plan. Deze groep bestaat vrijwel uitsluitend uit tegenstanders van het nieuwe advies.

Mondkapje in winkelstraat of op markt

Het kabinet adviseert vanaf nu ook overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden een mondkapje te dragen, ook buiten. Een mondkapje dragen in een drukke winkelstraat is een goed idee, vinden zes van de tien mensen (59 procent). De helft van de deelnemers (50 procent) is van plan daar zelf een mondkapje op te doen, 40 procent niet.

Net als in de winkelstraat vindt een kleine meerderheid (58 procent) het wel een goed advies om er eentje op de markt te dragen. Ook hier geldt dat de helft (52 procent) dat ook echt gaat doen. Zij vinden een beetje extra bescherming wel prettig als er buiten onvoldoende afstand kan worden gehouden.

Ouderen willen vaker mondkapje buiten op

Ouderen zijn vaker van plan een mondkapje op te doen als ze door een winkelstraat lopen. Sommigen deden dat al langer. Van de ondervraagde 65-plussers wil driekwart (75 procent) vanaf nu een mondmasker opzetten.

Over het algemeen zijn de ouderen huiveriger om corona te krijgen. Jongere deelnemers maken zich daar minder zorgen om: van de 45-minners zegt maar 38 procent het mondkapje op straat te gaan dragen.

Onnodig en benauwd

Voor zowel de winkelstraat (40 procent) als de markt (39 procent) geldt dat vier van de tien ondervraagden niet van plan zijn om daar een mondkapje op te zetten. Zij vinden het overdreven om dat buiten te doen, omdat altijd gezegd wordt dat het risico op een besmetting daar gering is.

Bovendien merken veel mensen op dat het een advies is en geen plicht. Ze voelen zich dus vrij om zelf de keuze te maken om geen mondkapje te dragen. "We moeten al zo vaak zo'n kapje op, het is warm en benauwd. Buiten zijn weinig risico's en dan adem ik liever frisse lucht in", zegt een deelnemer. Een op de tien ondervraagden (10 procent) heeft nog geen beslissing genomen.