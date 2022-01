Is omikron de weg om uit de coronacrisis te komen? Dat wordt onderzocht. Wat wel zeker is dat er bijna geen mensen met omikron op de ic’s liggen in ons land. "Dat aantal is op een hand te tellen", zegt hoofd van ic’s Diederik Gommers.

"Wat je nu op de ic ziet, is de afname van deltavariant", vertelt Gommers. "Bij de andere varianten zag je dan dat een vijfde van de ziekenhuisopnames naar de ic kwam, en daar lijkt nu met omikron een grote verandering op te treden."

Deltavariant

"Je ziet de besmettingen hoog oplopen, ook in het buitenland, en je ziet dus wel dat de ziekenhuisopnames stijgen, met een tijdsbestek van een week of 10 dagen voordat dat zichtbaar is, net als eerder. Maar mensen worden sneller ontslagen uit het ziekenhuis en worden minder ernstig ziek. Dat kan het zorgsysteem dus anders belasten, zegt Gommers. "Misschien dus wel minder."

Bij andere varianten moest dus een op de vijf mensen die in het ziekenhuis liggen met corona naar de ic, maar hoeveel dat bij omikron is, weten we nog niet. Het is dus niet gezegd dat mensen met omikron ook helemaal niet meer op de ic gaan komen. "Daar kun je alleen maar over speculeren op basis van getallen uit het buitenland", vertelt Gommers.

Drie kwart minder

En die cijfers zien er hoopgevend uit. Op basis van cijfers uit Engeland en Denemarken ziet Gommers daar geen verandering van de ic-bezetting in de afgelopen twee maanden. "In Amerika loopt het wel iets op, maar daar hebben ze ook een andere patiëntenindicatie waar je rekening mee moet houden."

"In California zeggen ze dat in vergelijking met de deltavariant, er ongeveer 74 minder patiënten met omikron naar de naar de ic komen. Maar dat is in Amerika, misschien is dat voor de Europese situatie nog wel lager", vertelt Gommers. "In Denemarken en Engeland zie je het dus niet oplopen."

Situatie in Denemarken

De afgelopen dagen is in Denemarken de balans opgemaakt als het gaat om patiënten met de omikron-variant, zegt Rudi Westendorp, oud-OMT-lid van Denemarken. "De ziekenhuisdirecteuren zeggen dat het rustig is. De patiënten met de deltavariant zijn er haast niet meer in de ziekenhuizen. De mensen die er zijn hebben omikron en dat aantal neemt niet en lijkt zelfs af te nemen."

In Denemarken zijn er wel zo'n 25.000 besmettingen per dag. "Omgerekend zouden dat er 75.000 betekenen voor Nederland. Die druk heerst hier al twee weken. En hier zegt men dus: als omikron door zou breken naar de ziekenhuizen, hadden we dat wel gevoeld en dat voelen we niet."

Afname ziekenhuisopnames

In Nederland wordt niet in elk ziekenhuis gekeken met welke variant een ziekenhuispatiënt besmet is. "Het wordt steeds meer gedaan, maar het is nog niet standaard", vertelt Gommers.

"Nijmegen is ermee begonnen. Die testen alle ziekenhuisopnames nu op omikron, maar in de meeste ziekenhuizen gebeurt dat niet. Maar je ziet gewoon dat de opnames in de ziekenhuizen nog erg teruglopen. Je ziet weinig nieuwe patiënten met corona binnen komen. Dat was 50 per dag, maar nu daalt dat naar onder de tien. Gisteren waren het er bijvoorbeeld 7. Het grootste gedeelte van de patiënten dat is opgenomen is bij ons mogelijk nog besmet met de deltavariant."