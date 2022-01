Overal in het land werd vandaag actie gevoerd voor de cultuursector. In Enschede veranderden verschillende kapsalons in theaters en stonden artiesten klaar om de klanten te vermaken. Dat eindigde helaas snel toen de gemeente er een einde aan maakte.

Wat begon als ludieke actie om aandacht te vragen voor de cultuursector, werd al snel afgeblazen. "We stonden klaar en zouden om 12 uur beginnen, maar om half 12 stond handhaving al voor de deur", vertelt kapster Nanouck Liefers van Kapsalon Nanouck. "We mochten niet beginnen. Als we dat wel zouden doen, konden we een hele hoge boete krijgen."

Sectoren slaan de handen ineen

De actie 'Kapsalon Theater' ontstond afgelopen weekend met een initiatief van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Vandaag zouden overal in Nederland theaters in kapsalons en musea in sportscholen veranderen. De branches die het tijdens de coronapandemie zwaar te verduren hadden, sloegen de handen ineen.

In de hoop de regels niet te overtreden, werd het in Enschede anders gedaan. De rollen werden omgedraaid en kapsalons veranderden in theaters. Zeven kapsalons in Enschede en omgeving stonden op de planning, maar uiteindelijk konden sommige van hen niet eens beginnen.

'Je wil elkaar helpen als de overheid je laat vallen'

Dat stelde Nanouck enorm teleur. "Toen ik het als kapper enorm zwaar had, hielpen bevriende ondernemers mijn personeel tijdelijk aan ander werk. Zo wilde ik nu ook een sector in moeilijkheden helpen." Handhavers traden daartegen op. "Je wil elkaar juist helpen als de overheid je laat vallen, maar dat mag dus niet."

Hoe hoog de boete zou worden als de actie werd doorgezet, konden de boa's Nanouck niet vertellen. Een van hen vertelde haar wel dat hij het er als persoon niet mee eens was dat de actie gestopt moest worden. "Hij moest deze boodschap uitdragen vanuit zijn functie."

'Geknipt voor de kunst'

"De actie begon ontzettend leuk en intiem", vertelt theatermaker Regine Hilhorst. Ze schreef voor de actie een gedicht: 'Geknipt voor de kunst'. "We waren eigenlijk al bijna klaar, maar toen kwamen de handhavers. Een van hen kreeg er helemaal een rood hoofd van", vertelt Regine enigszins geamuseerd.

Eigenares Silke van der Werff van Kapsalon Silk Hair wist niet wat haar overkwam. Door het bezoek van de handhaving zat de schrik er gelijk goed in. "Ik wist dat het in theaters niet mocht. Daarom vonden we dit ook zo'n goed alternatief. Laat een artiest hier een liedje zingen, een gedicht voordragen, daarmee overtreed je geen regels." Toch gaven de boa's aan dat dit niet de bedoeling was en dat er een melding werd gemaakt. Silke hoopt geen boete te krijgen, maar daar waren zij en Regine in eerste instantie niet gerust op.

'We kijken naar het verschil tussen kapsalon en theater'

Een woordvoerder van de gemeente Enschede laat weten dat hetzelfde beleid wordt uitgevoerd als de afgelopen twee jaar. "We hebben alleen bij de kapsalons laten weten dat dit niet de bedoeling is. Er is nog niet eens gewaarschuwd." Mocht er door de handhavers wel overgegaan worden op een waarschuwing, dan is er volgens de woordvoerder pas bij het derde bezoek sprake van een boete.

"We kijken goed naar het verschil tussen een kapsalon en een theater. Zit een artiest in een stoel met een mondkapje een liedje te zingen, dan zien we het als kapsalon", vertelt hij verder. "Treffen we een artiest samen met een muzikant, en zien we dat mensen daardoor blijven hangen in de kapsalon, dan begint het op een theater te lijken. Dat mag niet en daar maken wij een melding van."

Belangrijke boodschap

Een ludieke actie in Enschede eindigt dus met de schrik er goed in bij kapsalon en artiest. Het kwam vanuit het hart van de artiesten met een voor hen belangrijke boodschap: "Hoe is het mogelijk dat het kabinet denkt dat de wereld draait op productie en hebbedingen? Er is geen plaats voor de innerlijke mens, terwijl dat de zin van het leven is. Het gaat om verbeelding."

Toch staan theatermaker Regine en kapper Silke nog steeds achter de actie. Silke vindt het belangrijk om de cultuursector een podium te geven in haar kapsalon: "Ik weet als kapper hoe het is. Je moet als mens je werk kunnen doen, daaruit bestaat het leven. Je voelt je heel gek wanneer dat niet kan."