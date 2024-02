Door enorme personeelstekorten bij de Belastingdienst, loopt de staatskas 14 miljard euro mis. 210.000 ondernemers hebben namelijk hun coronaschulden nog niet terugbetaald. Maar aan personeel dat maatregelen kan nemen is een tekort.

Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Het demissionaire kabinet kwam in de coronaperiode met een steunpakket voor ondernemers waarin onder andere stond dat het betalen van belasting uitgesteld kon worden. Ruim 200.000 ondernemers hebben die lening nog niet terugbetaald.

Ondernemers die nog niks betaald hebben

De Algemene Rekenkamer zegt dat er zo'n 400 voltijdsbanen nodig zijn om alleen al deze 'coronaschulden' te innen. Het rapport beschrijft ook dat de tekorten nijpender zijn dan gedacht. Over 5 jaar moeten er 12.000 extra voltijdswerknemers bij zijn gekomen om alle schulden te innen.

De volledige 14 miljard euro aan openstaande coronaschulden terugkrijgen gaat niet lukken, zegt Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer. "Er is nu 26 miljard euro is terugbetaald. Van de openstaande 14 miljard euro wordt 8 miljard euro netjes afgelost, conform de maatregelen. Het probleem zit 'm in de resterende 5,7 miljard euro die moet komen van ongeveer de helft van de ondernemers die deels achterloopt met hun betalingen. De andere helft heeft nog niets betaald."

Problemen door personeelstekort

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de hoogte van de schuld, maar het bedrag blijkt nu hoger dan verwacht. "We hebben met ons rapport geprobeerd een concreet beeld te schetsen van wat het voor de praktijk betekent", zegt Irrgang.

"We laten hiermee zien dat er toch grote problemen zijn in de uitvoering vanwege het personeelstekort."

Beeld naar de buitenwereld

De problemen bij de Belastingdienst hebben hun weerslag op het beeld dat de maatschappij heeft van de dienst. Dat ziet Irrgang ook. De toeslagenouders die fraude gepleegd zouden hebben, werden wel opgespoord door de Belastingdienst. Maar een bedrijf als Holland Casino, dat honderden miljoenen aan coronaschulden heeft, kan niet worden gedwongen om dat allemaal terug te betalen?

"Wij hebben daar zelf ook zorgen over", zegt Irrgang over dat heersende beeld. "Er wordt nu een verkeerd signaal over het belastingmoraal gegeven. Die staat onder druk en dat is zorgelijk."

Gevolgen in beeld brengen

Het rapport van de Algemene Rekenkamer stelt niet dat staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij iets heeft nagelaten, zegt Irrgang.

"Wat we aan de Tweede Kamer willen meegeven is: pas op dat je niet met ingewikkelde fiscale regelingen komt. Probeer het beter uitvoerbaar te maken in plaats van nog ingewikkelder."