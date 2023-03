De gezondheidszorg kampt met enorme personeelstekorten. Dus zoekt een Limburgs ziekenhuis haar personeel buiten de Europese Unie. Zeven Filipijnse verpleegkundigen zijn er sinds deze week aan het werk, maar niet iedereen is daar even enthousiast over.

Een ongewenste ontwikkeling, zegt voorzitter Stella Salden van NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. "We hebben internationaal 6 miljoen verpleegkundigen tekort. Als we verpleegkundigen uit lage- of middenloonlanden naar Nederland halen, ontwrichten we daarmee ook de zorg in die landen zelf."

'Niet binnen 2 jaar zorg verlaten'

In Nederland waren er eind 2022 67.000 vacatures in de zorg. Toch is Salden geen voorstander van verpleegkundigen uit landen buiten de EU halen, zoals uit de Filipijnen. Volgens haar zijn de tekorten in de zorg in die landen veel groter dan in Nederland. We moeten volgens haar de oplossing voor de personeelsproblemen in de zorg vooral in eigen land zoeken.

"We moeten jonge studenten vasthouden", zegt ze. "Dat wil zeggen: goede begeleiding voor beginnende verpleegkundigen, zicht op goede arbeidsvoorwaarden en bijvoorbeeld het ontlasten van hun studieschuld. Zodat de zorg aantrekkelijk blijft en ze niet binnen 2 jaar de zorg verlaten."

Goede arbeidsvoorwaarden

Naast studenten en net-afgestudeerden langer vasthouden in de zorg, richt Salden zich ook op mensen die al in de zorg werken. "We moeten ook een oplossing vinden voor alle verzorgenden en verpleegkundigen, zodat ze op een goede manier kunnen blijven werken."

"Met daarbij goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris zodat ze tot hun pensioen zorg kunnen blijven verlenen. Dat is niet iets wat vandaag het tekort in de zorg oplost, maar een aantal Filipijnse verpleegkundigen ook niet", zegt ze.

Eerste werkweek

Voor zeven Filipijnse verpleegkundigen is het de eerste werkweek in het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard-Geleen. In de Filipijnen leerden ze al wat Nederlands en ze hebben ook ervaring in het werken in de zorg.

Ze zijn niet de eerste Filipijnse verpleegkundigen die in het ziekenhuis aan de slag zijn gegaan. In december begon de eerste groep van vijf Filipijnse verpleegkundigen in hetzelfde ziekenhuis. Ook in het HMC Westeinde in Den Haag werken al verpleegkundigen uit de Filipijnen.

Beroepskwalificatie

Ondanks de kwalificaties van de Filipijnse verpleegkundigen, krijgen ze in Nederland niet direct een BIG-registratie. Dat is de beroepskwalificatie voor het werken in de zorg. Dat betekent dat ze voorlopig nog niet zelfstandig kunnen werken.

Naar verwachting kunnen de zeven verpleegkundigen die deze week in het Limburgse ziekenhuis zijn gestart pas over 10 maanden zelfstandig aan de slag. Maar daarvoor moeten ze nog een test afnemen voor hun BIG-registratie.

Oekraïense vluchtelingen

Salden ziet meer een oplossing in vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Oekraïne, dan in de Filipijnse zorgmedewerkers. "We moeten kijken hoe zij versneld, zonder allerlei regels en lange procedures, aan het werk kunnen", doelt ze op vluchtelingen met een zorgopleiding op zak, die in Nederland aan het werk willen.

"Ze zijn vaak heel erg gemotiveerd om in de zorg aan de slag te gaan en hebben ook de kennis. Toch blijkt vaak dat de regelgeving, de BIG-registratie, dat niet mogelijk maakt. Dan gaan ze soms zelf aan de slag als schoonmakers, maar dat is zonde. Laten we zorgen dat ook zij met versnelde procedures aan de slag kunnen gaan."