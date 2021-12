Diana Rahayu werkt als verpleegkundige in de thuiszorg. Ze komt uit Indonesië, spreekt Nederlands en blijft voor 4 jaar. Zorgmanagers willen dat meer professionals uit het buitenland helpen om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

Onder andere oud-ziekenhuisdirecteur en voorzitter van onderzoeksfinancier NWO Marcel Levi pleit ervoor om buitenlandse ic-verpleegkundigen naar Nederland te halen. Het ministerie wil juist geen personeel uit het buitenland halen. Eerder werd een plan van Diederik Gommers en Ernst Kuipers om 100 ic-bedden erbij te krijgen afgeschoten.

Nederlands in Indonesië leren

Ondertussen nemen zorginstellingen en ziekenhuizen het heft in eigen hand om iets te doen aan de druk op de zorg. In Flevoland is een groep verpleegkundigen uit Indonesië aan het werk in de thuiszorg en in het verpleeghuis. De 24-jarige Diana Rahayu is hier sinds 18 november in Lelystad aan het werk en blijft voor 4 jaar.

"Ik heb ongeveer 6 maanden Nederlands geleerd in Indonesië", vertelt ze. Ze spreekt goed Nederlands. Ze werkt 2 dagen en volgt 2 dagen een studie.

Opleiding en werk

Directeur John Bos van Woonzorg Flevoland kon door middel van een bemiddelingsbedrijf 22 mensen uit Indonesië over laten komen om in Nederland te werken. "Zij doen een erkende hbo-v-opleiding. Daarnaast kunnen ze dus stage lopen, als onderdeel van de opleiding. En daarbij kunnen ze als verzorgende ingezet worden. Als bijbaantje, om ook gewoon geld te verdienen", vertelt hij.

Rahayu heeft in Indonesië gewerkt als verpleegkundige. Ze had daar werk, maar koos toch voor het verre Nederland. "In Nederland vind ik de verdiensten goed. Het is belangrijk om geld te verdienen voor mij. Maar ook de nieuwe kennis die ik opdoe vind ik belangrijk."

Geregel

Bos zegt dat er een overschot aan verpleegkundigen is in Indonesië. In Nederland mogen de Indonesiërs 4 jaar blijven. "Daarna moet ik terug naar Indonesië", zegt Rahayu. "De cliënten zijn heel aardig, heten mij welkom, het is leuk!" Er zijn verschillen met thuis. "Hier worden steunkousen gebruikt bij hart- en nierziekten. Dat gebeurt in Indonesië bijvoorbeeld niet. Daar nemen ze alleen plastabletten in."

Bos wil graag nieuwe groepen Indonesiërs in Nederland aan het werk laten, maar dat gaat nog niet zo makkelijk. "Het arbeidsmarktvraagstuk is zo groot, dat het soms niet begrijpelijk is dat het zoveel moeite kost om het geregeld te krijgen. Vergunningen, of er sprake is van werkverdringing, ministeries die niet communiceren, wetten die achterhaald zijn. Dat soort dingen."

Ben Polak en Diana in EenVandaag op NPO Radio 1

'Noodgreep'

Ook hoofd p&o Ben Polak van ziekenhuis Zuyderland wil personeel uit de Azië naar Nederland halen. "Wij zullen een noodgreep moeten doen om te kijken of wij, uit Azië in dit geval, zorgpersoneel kunnen overhalen naar Nederland", vertelt hij. "Wen er maar aan", wil hij mensen meegeven. "Wees blij dat we iemand uit het buitenland aan het zorgbed kunnen hebben staan, in plaats van dat er niemand staat."

Polak is de optie aan het onderzoeken. Taal, huisvesting, al dat soort dingen moeten goed geregeld zijn. "We willen het pas gestalte geven als alles goed gedicht is. De kwalificatieniveaus moeten ook gelijk zijn aan de Nederlandse normen. Qua taal willen we zeker Nederlands B2 bij het ic-personeel vanuit het buitenland hebben. En huisvesting natuurlijk. Als het niet goed kan, gaan we het gewoon niet doen."

Format voor andere ziekenhuizen

Polak wil zeker in 2022 resultaat hebben van de inspanning die hij doet. "Wanneer kan ik nog niet zeggen, maar we komen elke week bij elkaar. Elke week onderzoeken we nieuwe deelonderwerpen."

Hij wil toewerken naar een format waardoor het ook voor andere ziekenhuizen mogelijk wordt om Aziatisch zorgpersoneel op een goede manier naar Nederland te halen. Zuyderland focust eerst op ic-verpleegkundigen.

Groot verloop

Maar de tekorten zitten niet alleen bij de ic-verpleegkundigen. "Als je kijkt naar de landelijke behoefte en de dreigende tekorten in de toekomst, dan gaat het om tientallen, zo niet honderdtallen mensen uit het buitenland, die we hier graag zouden willen plaatsen."

In Zuyderland zijn in 2021 op de ic tien mensen met pensioen gegaan. "En dan heb ik het nog niet over het andere verloop dat ik heb. En volgend jaar gaan er ook weer mensen met pensioen", legt Polak uit over de bezetting.