Het kabinet wil fulltime werken aantrekkelijk maken door middel van een voltijdbonus. Voor parttimers Maike en Barbara gaat dat niets veranderen. "Alsof je als parttimer niet genoeg je best doet en niet hard genoeg werkt."

Hoewel het aantal vrouwen dat fulltime werkt sinds 2013 flink is gestegen, werken vrouwen nog steeds vaker parttime dan mannen. In 2021 werkten mannen gemiddeld 39,4 uur per week en vrouwen 29,2 uur, blijkt uit cijfers van het CBS. Om die reden wil het kabinet fulltime werken stimuleren, bijvoorbeeld door een experiment met een voltijdbonus.

Parttime sinds moederschap

Barbara van Ede is verpleegkundige op de medium care-afdeling van het Utrecht Medisch Centrum. "Ik werk op de neurologieafdeling, met mensen met een hersenbloeding, infarcten, trauma's, die niet stabiel genoeg zijn om op een gewone verpleegafdeling verpleegd te worden. Dat is best enerverend werk. Het is letterlijk en ook psychisch zwaar."

Sinds Barbara moeder is geworden werkt ze 3 dagen per week, 24 uur. "Ik ben fulltime begonnen, uiteindelijk naar 3 dagen gegaan. Toen de kinderen groter werden kwam er ruimte voor 4 dagen, maar toen moest ik na covid revalideren. Toen heb ik mijn contract laten aanpassen naar 3 dagen in de week, met privé en werk gaat dat goed."

Langdurige uitval

Maike Douglas werkt op is voor één dag in de week in loondienst op een basisschool in Wijk bij Duurstede en als invaller op andere scholen in de buurt. Daarnaast schrijft ze over onderwijs, geeft workshops en lezingen over het onderwijs onder de vlag van haar eigen bedrijf Juf Maike.

Ze merkt dat er veel gaten vallen in het onderwijs: "Ik heb altijd werk. Meestal werd ik ingezet voor korte opdrachten als iemand even ziek was, maar na gaat het vaak om langdurige uitval."

Flexibiliteit

Werken in het onderwijs is volgens Maike de laatste jaren duidelijk zwaarder geworden. Om het vol te kunnen houden, kiest ze daarom voor parttime en om deels te zzp'en: "Een dag met de kinderen is al intensief, dan geef je alles. En na schooltijd is er van alles: dertig kinderen, zorginstanties, oudergesprekken, rapporten, commissies, administratief werk."

"Je ziet ook dat leerkrachten dat thuis nog veel moeten doen. Ik kies voor flexibiliteit. Uiteindelijk maak ik veel meer uren dan fulltime, maar op mijn eigen momenten."

'Fulltimebonus badinerend'

Zowel Maike als Barbara gaan ervan uit dat een fulltime-bonus niet gaat werken. Barbara: "Het gaat om intrinsieke motivatie. Het moet vanuit jezelf komen. Ik vind het aanbieden van een bonus bijna badinerend. Alsof je als parttimer niet genoeg je best doet en niet hard genoeg werkt."

"Het is een beetje uit de hoogte", zegt ze, "we lokken ze met een centje, een eenmalige bonus, maar wel de bedoeling dat je daarna dan meer werkt en blijft werken."

'Thuis zijn met de kinderen'

Ook Maike is waarschijnlijk niet over te halen om fulltime te gaan werken met een bonus. Fulltime werken lijkt haar niet uitgesloten, maar alleen als het kan in combinatie met de dingen die ze nu belangrijk vindt.

"Fulltime zou ik wel heftig vinden, denk ik, omdat ik met mijn kinderen thuis wil zijn. Als het goed georganiseerd zou zijn en nog steeds met passie mijn vak zou kunnen uitoefenen, zou ik erover nadenken."