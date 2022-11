Juist werknemers die parttime werken hebben vaker last van stressklachten dan mensen die fulltime werken. Experts zeggen dat deeltijd werken niet per se stressvoller is, maar dat juist mensen die gevoelig zijn voor stress vaker voor minder uren kiezen.

In het programma College Tour zei Sander Schimmelpenninck zondagavond dat parttime werknemers vaker last hebben van burn-outs. Maar volgens hoogleraar stress en veerkracht aan het Amsterdam UMC Christiaan Vinkers is dit lastig te zeggen. Wetenschappers en artsen weten namelijk nog veel te weinig van burn-outs.

Stressklachten

"Burn-outs en burn-out klachten worden vaak door elkaar gehaald. Dat is nogal verwarrend", zegt Vinkers. Volgens hem is een burn-out echt een ziekte waardoor mensen thuis komen te zitten. Daarentegen zijn burn-outklachten simpelweg stressklachten die niet per se te maken hebben met de ziekte burn-out.

Het is volgens hem daarom moeilijk om stellige uitspraken over de burn-out te doen, omdat wetenschappers en artsen niet goed weten wat een burn-out nu precies is. Door een gesprek aan kennis 'is het op dit moment onmogelijk voor een arts of psycholoog om een burn-out vast te stellen'.

Wel duidelijke cijfers over stressklachten

Maar over stressklachten zijn wel duidelijke cijfers. Zo zegt Luuk Hovius van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat parttimers inderdaad meer psychische vermoeidheid ervaren door werk.

"Uit onderzoek uit 2021 blijkt dat van de mensen die voltijd werken 18,6 procent deze vermoeidheid ervaart. Bij parttimers die tussen de 20 en 35 uur per week werken is dat 19,1 procent."

Niet te snel conclusies trekken

Ook projectleider van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden bij TNO Swanneke van den Heuvel ziet in meerdere onderzoeken terug dat parttimers meer stress ervaren. Wel waarschuwt ze ervoor om hier te snel conclusies aan te verbinden.

"Dan lijkt het in de cijfers dat parttime werken niet goed is", zegt ze. "Maar de werkelijkheid is vaak omgekeerd: doordat die klachten er al waren gaan mensen parttime juist werken."

Wat is kip en wat is het ei?

Ook medisch directeur van arbodienst HumanTotalCare Jurriaan Penders ziet in de cijfers terug dat parttime werkenden vaker thuis blijven vanwege stressklachten. Hij ziet daar meerdere belangrijke redenen voor. "Allereerst omdat veel mensen die parttime werken dat doen omdat ze ook privé meer op hun bordje hebben. Als je zowel zorg en verantwoordelijkheden thuis hebt, dan op je werk dan vult de rugzak zich makkelijker."

Verder zegt Penders dat juist mensen die gevoelig zijn voor stress, vaak al minder gaan werken om zichzelf in bescherming te nemen, zoals Van den Heuvel ook al noemde. Maar ook als ze minder gaan werken kunnen ze nog steeds een terugval krijgen.

Ligt ook aan de sector

Penders ziet ook nog een derde fenomeen. Veel parttimers werken in sectoren zoals de zorg of het onderwijs. "Daar wordt veel parttime gewerkt. Veel mensen werken daar omdat ze zich verantwoordelijk en betrokken voelen. Dit zijn persoonskenmerken die at risk zijn voor het ontwikkelen van stressklachten", legt hij uit.

"Met die hoge aantallen parttimers in het onderwijs, zie je mede daardoor daar meer uitval door burn-outachtige klachten." Hij noemt dit een kip-ei vraagstuk. Het lijkt erop dat parttime werk niet per se stressvoller is, maar wel dat mensen die gevoelig zijn voor stress vaker werken in sectoren waar veel persoonlijke betrokkenheid gevraagd wordt.

Minder werken niet dé oplossing

Hoogleraar Vinkers zegt hierom ook dat minder werken niet per se de oplossing is voor mensen die kampen met stressklachten. "Parttime werken beschermt je niet tegen een burn-out. Maar het geeft je ook geen hoger risico. Het gaat vaak om de combinatie van stressfactoren en dat is heel persoonlijk."

Ook Penders noemt minder werken niet direct als oplossing. In plaats daarvan adviseert hij: "Ga op zoek naar waar jij energie van krijgt. Als je dingen gaat doen waar je energie van krijgt, dan gaan de dingen die energie kosten je makkelijker af. Als je werk gaat doen dat je leuk vindt, kan je meer stress aan. Werkplezier, voldoening en zingeving zijn heel belangrijke aspecten om te zorgen dat je bestand bent tegen stressklachten."