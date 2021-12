Nu alle horeca hier om 17.00 uur sluit, bezoeken Nederlanders massaal horecazaken net over de grens in België en Duitsland, waar alles na die tijd nog open is. En ook al mag het, de vraag is of het wenselijk is. "Het is hier een gekkenhuis."

Zijn telefoon staat roodgloeiend en komende weken zit hij iedere avond stampvol. Patrick Langenberg is eigenaar van Villa Langenberg, een chique restaurant in het Duitse plaatsje Gronau, vlakbij Enschede. "Ik heb al vijfhonderd Nederlanders moeten afzeggen, omdat ik vol zit", vertelt hij. "Hier komen altijd al veel Nederlanders, maar sinds de avondlockdown is het een gekkenhuis!" Hij begrijpt wel dat Nederlanders van de gelegenheid gebruikmaken.

Paar tientjes omzet

Aan de Nederlandse kant van de grens is het somber gesteld met de horeca. Veel gelegenheden zijn helemaal gesloten, omdat er geen winst te maken valt. Anderen proberen er nog iets van te maken, zoals Tom Harbers van café-restaurant Dolphia. Hij is open voor afhaal en 's middags ook voor diner.

"Op zondag loopt het nog wel. Afgelopen week had ik veertig gasten, maar er zijn ook dagen dat ik een paar tientjes omzet draai. Daar kan ik mijn personeel niet van betalen. Ik begrijp wel dat mensen 's avonds de grens overgaan, ze willen toch uiteten. Maar het is wel wrang. Mijn collega's in Duitsland lachen zich kapot."

Naar de Duitse disco

Ook jongeren weten Duitsland te vinden. Al wekenlang bezoeken ze met honderden tegelijk grote disco's als Index in Schüttorf en ZAK in Uelsen. Bij een inval afgelopen weekend bij Index bleek dat er 1.400 Nederlanders aanwezig waren.

Zorgelijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Twente: "De maatregelen die we hier nemen hebben als doel de besmettingen terug te dringen. Dus als burgers massaal de grens overgaan, dan is dat vanuit gezondheidsoptiek een groot risico. We raden het dan ook af om de grens over te gaan."

Grenzen dicht?

Ook de Duitse autoriteiten staan niet te springen om de massale instroom van Nederlanders. Zo kleuren de Duitse besmettingskaarten steeds donkerder richting de Nederlandse grens. Er kan een moment komen dat Duitsland overweegt de grens tijdelijk te sluiten.

"Dan hebben wij een groot economisch probleem", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio Twente. "Het economisch verkeer tussen Duitsland en Nederland is belangrijk voor de regio. Ook werken er duizenden mensen over de grens en veel Duitsers komen hier winkelen. Sluiten zou economische tegenspoed betekenen."

'Lullig voor de Nederlandse collega'

Patrick Langenberg is blij met de drukte in zijn restaurant, maar hij beseft terdege dat zijn collega's aan de Nederlandse kant van de grens het zwaar hebben.

"Ik vind het lullig voor ze en ook dubbel: waarom mag het hier wel, en ook in België en in Nederland niet? Je zou toch denken dat ze die zaken beter op elkaar afstemmen, zeker in de grensstreken."

'Duitsers houden zich beter aan de regels'

Wie in Duitsland 's avonds uit wil gaan, moet overigens wel voorbereid zijn op strenge toegangseisen. Het 2G-beleid vereist dat je alleen naar binnen mag met een geldige QR-code. Je moet ofwel zijn gevaccineerd of reeds hersteld van corona. Er wordt streng gecontroleerd aan de deur.

Ook zijn er regelmatig politiecontroles, waarbij agenten in restaurants QR-codes checken. Langenberg: "Duitsers houden zich beter aan de regels dan Nederlanders. Zo doen de Duitsers automatisch een mondkapje op als ze naar de wc gaan, terwijl ik Nederlanders erop moet blijven attenderen."