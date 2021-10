Ziekenhuizen hebben het erg druk met zwangere vrouwen. Het is zelfs al een tijd zo druk dat vrouwen die op het punt van bevallen staan, soms lang in de auto moeten zitten naar een ander ziekenhuis.

Er is ook veel krapte in de kinderopvangsector. Eén van de oorzaken is de toename van het aantal baby's, zegt Emmeline Bijlsma van brancheorganisatie Kinderopvang: "Er zijn meer ouders, er is meer vraag en er is een babyboom door de corona." Maar dat laatste, klopt niet. Ondanks dat er links en rechts werd gesproken over een babyboom door corona, gebeurde dat niet.

Valt mee

"Dat zie je in ieder geval niet terug in de cijfers", reageert Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). "Vanaf begin 2021 zijn er wel meer geboortes, maar dat neemt ook weer af", legt ze uit. "In maart waren er bijvoorbeeld 1200 meer baby's dan verwacht, terwijl dat er in augustus nog maar 400 waren."

Of er dan sprake is van een babyboom? "Nee, want het steeg vanaf begin dit jaar niet verder door. En dat maakt dat ik geen beschuit met muisjes eet in het kader van een babyboom", zegt hoofdsocioloog Traag.

'Blij als je een ziekenhuis vindt'

Toch zorgt het toename van het aantal pasgeborenen voor grote problemen, onder meer bij verloskundigen. Daar is al jaren een tekort aan personeel, maar door de stijging in het aantal geboortes knelt het nu overal, zegt de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV).

"We horen dat soms het ziekenhuis van de voorkeur vol ligt. Je bent eigenlijk al blij als je ziekenhuis vindt waar je naartoe kan", zegt KNOV-directeur Charlotte de Schepper.

Patiënten spreiden zoals bij corona

De grootste problemen komen aan 't licht in de Randstad, met name in Utrecht. "Per dag worden er wel tientallen aanvragen geweigerd. Dan moeten we tien of meer ziekenhuizen bellen voor een plekje", zegt Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde van het UMC Utrecht.

Om dat makkelijker te maken, is er een speciaal systeem opgezet dat patiënten kan verspreiden. "Net zoals bij de covid-ic-bedden hebben we een speciaal team opgezet, waarbij 's ochtends wordt gekeken naar de capaciteit. Als die krap is, wordt laag complexe zorg verspreid", zegt Bloemenkamp.

Van Utrecht naar Ede

"En ook verloskundigen die bij mensen thuis komen heeft nu één vast nummer waar naartoe wordt gebeld, en vanuit het zorgcoördinatieteam wordt dan gekeken waar er plek is."

En dan kan het dus zomaar zijn dat je als Utrechter een heel stuk verderop mag bevallen. "In Tiel, Gorinchem, Ter Gooi of Almere. Maar soms ook Ede, of nog verder weg", zegt UMC-arts Kitty Bloemenkamp. En dat is vervelend voor patiënten. "Je hebt gewoon minder tijd voor mensen. De volgende bevalling komt er al weer aan", zegt Bloemenkamp.

Ook zonder corona al stijging verwacht

Maar die stijging in het aantal geboortes, hoe is dat te verklaren? "Eigenlijk hadden we het al verwacht", zegt Traag van het CBS. "Vrouwen wachten steeds langer met het krijgen van kinderen. Dat heeft een heleboel redenen, bijvoorbeeld de huizenmarkt, maar er zit een biologische limiet aan van hoe lang je kunt wachten."

Toch denkt Traag dat corona de piek wel iets heeft doen versnellen. "Omdat we denken dat de coronacrisis voor veel ouders het goede moment was om aan kinderen te beginnen. Je ziet namelijk dat veel mensen door het thuiswerken de zorg voor hun kind beter kunnen combineren."