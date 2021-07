We worden al jaren steeds later zwanger. Waar het vroeger gebruikelijk was om voor je 29ste een gezin met twee kinderen te hebben, gebeurt dat nu veel vaker op latere leeftijd. Maar hoe erg is dat? "Ik sta nu veel rustiger in het leven."

De reacties die 'oudere' vrouwen krijgen op hun zwangerschap zijn in elk geval niet allemaal positief. Actrice en zangeres Birgit Schuurman is 44 jaar in verwachting. "Ja, ik ben 60 als mijn kind 16 is, boeien!" schrijft ze op Instagram. In 2019 waren vrouwen gemiddeld 30 jaar bij de geboorte van hun eerste kind. 15 procent van de moeders is op dit moment boven de 35 als ze hun eerste kind krijgen.

Vijf keer met maxi-cosi's sjouwen

"Bij de eerste kon ik gemakkelijk meespringen, samen rennen. Nu merk ik dat mijn lijf ouder wordt", zegt Mirjam Debije. Ze is 56 jaar oud, heeft vijf kinderen en kreeg de jongste op haar 46ste. Hij wordt dit jaar 10. Haar oudste is inmiddels 36. Ze is ook oma. Twee van haar kinderen wonen nog thuis.

De reacties op haar laatste zwangerschap verschilden. "Mensen die dichtbij stonden, zeiden dat ze er zelf niet aan moesten denken, maar dat ze het respecteerden. Maar je krijgt ook te horen dat je oma had moeten worden, in plaats van moeder. Ik laat iedereen gewoon kletsen." Maar je moet wel realistisch blijven, zegt ze. "Je hebt oudere dames van 70 of 80 die zich nog 30 voelen, maar ik merk dat mijn lichaam wat ouder is. Ik heb met vijf kinderen in maxi-cosi's lopen sjouwen, heb artrose in mijn nek. Maar dat past ook bij mijn leeftijd."

Bron: Eigen foto Mirjam Debije en haar jongste zoon

Bewuster genieten

Mirjam is bewust op latere leeftijd zwanger geworden. Ze kende de risico's, maar dacht ook dat het wel goed zou komen. "Iedereen moet dat echt zelf weten. Ik ben soms wel verbaasd als je hoort: die is 40 en nu pas zwanger. Laat iedereen gewoon. Ik vind 40 helemaal niet oud, wat een flauwekul. Voor iedereen is het moment anders."

"Voordat de jongste de deur uitgaat, ben ik misschien 60, maar ik leef met de dag. Ik merk ook dat ik dubbel en dwars geniet van mijn kinderen. Bewuster. Ik leef ook bewuster omdat ik wat ouder ben. Vroeger dacht ik: ze moeten dit, ze moeten dat, maar dat heb ik nu minder. Ik ben rustiger." De vader van haar jongste twee kinderen is ook wat ouder, 64 jaar. Ze zijn inmiddels niet meer samen. "Soms vind ik dat zwaar, want je hebt niemand om op terug te vallen. Maar ik hoef geen man meer hoor, ik kan nu gaan en staan waar ik wil."

Meer rust in je leven

Op het psychosociale vlak heeft op relatief latere leeftijd ouder worden zeker zijn voordelen, zegt klinisch psycholoog en lector Ouderschap en Ouderbegeleiding Carolien Gravesteijn. "Je hebt vaak meer levenservaring, heb vaak mensen om je heen die al kinderen hebben. En dat is echt een voordeel, omdat je dan vaak wat zekerder in het ouderschap staat."

"Uit wetenschappelijk onderzoek blijk ook hoe belangrijk het is om je voor te bereiden op het ouderschap. Dat je dan later beter in je vel zit, een betere partnerrelatie hebt en het kind ook beter in zijn vel zit." Het heeft ook nadelen op psychosociaal gebied, want je hebt wat oudere ouders. "Maar dat is een algemeen beeld, want het zegt natuurlijk weinig. Kinderen houden je jong. Je hebt ouders die op 40 jaar al oud zijn en ouders die op 60 jarige leeftijd pas ouder zijn."

Bron: EenVandaag Carolien Gravesteijn

Elkaar steunen

Over het algemeen kan je als oudere ouder beter relatieveren en heb je meer rust in je leven, zegt Carolien. "Dat kan fijn zijn. Je hoeft misschien niet zo nodig meer carrière te maken, want die heb je al. Terwijl jonge moeders die stappen nog moeten maken. Daar vind ik niks van, maar bij jongere moeders zit er soms meer onrust in."

Zelf was Carolien 32 bij de eerste en 38 bij de derde. "Je vergroot het risico natuurlijk, of je nog kinderen kunt krijgen en of er iets met het kindje is. Maar ik had toen een baan waarbij ik mij op mijn gemak voelde, een studie die ik wilde gedaan. Dat soort dingen." Op negatieve reacties heeft Carolien maar één antwoord. "Laten we elkaar vooral gewoon steun in de samenleving."