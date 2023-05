De kinderopvang in Nederland is één van de beste van Europa. De randvoorwaarden zijn goed en kinderen worden goed begeleid in hun ontwikkeling. Goed nieuws zou je denken, maar we weten dat de kwaliteit van de kinderopvang 'niet zo stabiel is.'

Vandaag is er een debat over de kinderopvang in de Tweede Kamer. "We mogen trots zijn op wat de Nederlandse kinderopvang allemaal brengt en wat het allemaal betekent voor de Nederlandse kinderen", zegt Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Maar de hoogleraar maakt zich ook zorgen, want kunnen we dit niveau wel vasthouden?

Reageren op wat kinderen willen

De kinderopvang in Nederland is goed geregeld, zegt Pauline Slot, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de kinderopvang. "Er is veel aandacht voor kinderen. Er wordt sensitief gereageerd op kinderen. En we zijn ook hele goed in de brede ontwikkeling van kinderen."

Nederland is vooral goed in de 'emotionele kwaliteit' legt Slot uit. "Dat is de mate waarin de medewerkers sensitief reageren op kinderen en goed inspelen op hun behoeftes. Daar scoren we heel hoog op, vergelijkbaar met andere landen."

Bekijk ook Welke scholen staan te dicht bij een drukke weg? Bekijk het op deze kaart

Brede ontwikkeling

In Nederland zijn we ook goed in de brede ontwikkelingen: "Kinderen doormiddel van spel en activiteiten de mogelijkheden bieden om zich op allemaal verschillende activiteiten goed te ontwikkelen."

Ook de groepsgrootte is goed op orde in Nederland: "Met name voor de jongste kinderen." Daar is volgens Slot op drie kinderen een begeleider. "Dat is echt heel gunstig in vergelijking met andere landen."

Opleidingsniveau

Op andere gebieden is nog groei mogelijk volgens Slot. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opleidingsniveau van de medewerkers. Dat is in andere landen hoger: "Met name de Scandinavische landen staan daar om bekend. Dat daar echt hbo-geschoolde mensen op de groep staan. We zien in Nederland dat dat in toenemende mate ook gebeurd, maar over het algemeen zijn onze medewerkers geschoold op mbo 3- of 4-niveau."

Aan de andere kant zet Nederland in op verdere professionalisering van medewerkers: "Er is veel aandacht voor de nascholing van medewerkers. Maar ook veel aandacht voor coaching. Dat is iets wat in veel omringende landen nog niet is gebeurd."

Vlaanderen

"Ik maak me wel een beetje zorgen over de toestand in Vlaanderen", zegt Slot. Ze doet daar onderzoek naar de kwaliteit in die kinderopvang. "Er zijn een behoorlijk aantal incidenten geweest die daar in de media breed zijn uitgelegd. Het gaat daar dan wel om ernstige zaken. Zaken zoals kinderen die echt mishandeld zijn. Dus de zorgen zijn daar groot."

"Ik weet dat er gezinnen zijn die in de grensgebieden wonen, die nog wel eens overwegen om de kinderen in Vlaanderen naar de opvang te doen", vertelt Slot. "Die ouders zou ik willen adviseren om goed te gaan kijken in de omgeving en om ook goed een vergelijking te maken tussen verschillende organisaties, zowel in Nederland als in Vlaanderen."

Kwaliteit onder druk

Terug naar Nederland, Fukkink maakt zich zorgen: "We hebben gezien dat die kwaliteit kan stijgen. Dat hebben we de laatste jaren gezien, maar we hebben daarvoor ook gezien dat hij kan dalen. Wat we weten is dat hij niet zo stabiel is. We hebben teveel schommelingen gezien de afgelopen jaren."

"Als je nu al hoort dat er tekorten zijn en dat die knellen. Dat merk je soms als pedagogisch medewerker of als ouder. Dan zie je gewoon dat het hele Nederlandse stelsel wel onder druk staat."