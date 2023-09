Een deel van de ouders met kinderen op de opvang, is tegen het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken. Ouders zijn dan vaak een stuk goedkoper uit, maar zijn bang dat de problemen met personeelstekorten en wachtlijsten groter worden.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Ouders van Nu onder bijna 4.000 ouders met kinderen die op vaste dagen naar de dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaan.

Kwart heeft moeite met betalen

De rekening van de kinderopvang leidt bij sommige ouders tot problemen. Een kwart van de ondervraagde ouders met kinderen op de dagopvang of BSO, zegt redelijk wat of zelfs veel moeite te hebben met het betalen van de maandelijkse rekening.

Niet alleen ouders met lage inkomens hebben problemen als de hoge rekening wordt verstuurd. Ook een vijfde van de gezinnen met een inkomen boven modaal, kan de rekening niet altijd makkelijk betalen.

Zoveel ouders hebben moeite met het betalen van de rekening van de kinderopvang

'Gratis' kinderopvang

Het demissionaire kabinet wil de kinderopvang voor ouders bijna gratis maken om ouders, ondanks de hoge prijs van de opvang, te stimuleren meer te werken. Dat plan zou in 2025 ingaan, maar is vooralsnog uitgesteld tot 2027. Veel ouders met kinderen op de dagopvang of BSO (63 procent) steunen dat kabinetsplan. Maar ondanks de hoge kosten van de kinderopvang, zijn niet alle ouders voorstander.

Tegenstanders zijn vooral bang dat het 'gratis' maken van de opvang zorgt voor veel nieuwe aanmeldingen. Met als gevolg langere wachtlijsten, een groter personeelstekort en een lagere kwaliteit. "Ik ben van mening dat eerst de personeelstekorten en lange wachtlijsten moeten verdwijnen. Pas dan kan men denken aan het eventueel gratis maken van de opvang", schrijft een deelnemer. Veel deelnemers denken bovendien dat het plan onuitvoerbaar is.

Prijsplafond

Meer steun is er onder ouders voor het idee om een prijsplafond in te voeren. Kinderopvangcentra mogen nu zelf hun uurtarief bepalen, terwijl de overheid bij het betalen van de kinderopvangtoeslag rekent met een vast bedrag. Dat is nu 9,12 euro voor de dagopvang, terwijl sommige kinderopvanglocaties in de praktijk meer dan 11 euro per uur kosten. Dat betekent dat ouders, ongeacht hun inkomen, 2 euro per uur uit eigen zak betalen, bovenop het bedrag waar ze geen toeslag voor ontvangen.

De opvangtarieven stijgen nu vaak al harder dan het bedrag waarover toeslag wordt betaald, waardoor kinderopvang netto steeds duurder wordt. De verwachting is dat kinderopvangbedrijven hun prijzen nog verder laten stijgen als ouders een groter deel vergoed krijgen. Een prijsplafond zou dat tegen moeten gaan.

Meer steun voor prijsplafond

Hoewel ouders bij dit plan zelf meer moeten betalen dan bij het bijna gratis maken van de opvang, zijn er meer voorstanders van een prijsplafond. Driekwart (75 procent) van de deelnemers ziet dit zitten.

In veel gevallen gaan de ouders met een prijsplafond minder betalen dan ze nu doen en dat juichen ze toe. Bovendien verwachten ze dat de invoering ervan geen grote aanzuigende werking heeft op nieuwe aanmeldingen. De zorgen die ouders hebben over het gratis maken van de opvang, zijn er bij de invoering van een prijsplafond veel minder.

Regelmatig invallers

De meeste deelnemers merken in de praktijk nu al een gebrek aan medewerkers op de kinderopvang. Zo is er bij zes op de tien ondervraagden sprake van een personeelstekort op de opvang van hun kind(eren) tussen de 0 en 4 jaar.

Daarnaast zien ze vaak nieuwe gezichten. Twee derde van de ouders geeft aan dat hun kind het afgelopen jaar een nieuwe leider heeft gekregen en ruim een derde van de ouders zegt dat er regelmatig tot vaak invallers op de groep staan.

Ervaringen met personeelstekort

Terugval in zindelijkheid

Vaders en moeders merken daar de gevolgen van. Kinderen gaan met tegenzin naar de opvang omdat ze zich niet thuis voelen. "Telkens als mijn kindje gehecht is aan iemand, gaat diegene naar een andere groep of vertrekt ze omdat ze elders meer loon krijgt", vertelt een deelnemer. "Zielig voor m'n kind en het is ook niet goed. Regelmaat is juist nodig op die leeftijd."

Andere ouders merken dat hun kind zich minder goed ontwikkelt door steeds veranderende gezichten. "Ik zie een terugval in zindelijkheid, en tegelijk meer tabletgebruik en minder educatief aanbod", beschrijft een moeder de gevolgen van het personeelstekort.

Zorgen over veiligheid

Ook vragen ouders zich af of er wel goed kan worden opgelet als er te weinig medewerkers zijn of ze merken al dat dat in de praktijk gebeurt. 1 op de 6 deelnemers maakt zich soms of zelfs regelmatig zorgen over de veiligheid van hun jonge kind. Dat komt niet alleen door een personeelstekort. Ook invalkrachten worden vaak genoemd als ouders beschrijven welke situaties ze in de praktijk hebben meegemaakt.

Sommige ouders willen hun kind zelfs niet meer brengen als de vaste leiders er niet zijn. "Ze waren mijn kind vergeten mee terug naar binnen te nemen na het buitenspelen. Er stond een uitzendkracht", vertelt een moeder. "Elke keer als er nu weer een invaller staat, breng ik mijn kind niet meer."