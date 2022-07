Personeelstekorten in de kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso) zijn groot. Zo groot, dat er nu door verschillende bso's contracten worden opgezegd. Ouderverenigingen en kinderopvangbranches slaan de handen ineen met een brandbrief.

Kinderen kunnen niet meer terecht bij hun vaste buitenschoolse opvang en sommige jonge kinderen kunnen niet meer naar hun kinderopvang. Er zijn wachtlijsten van jaren en de meest zelfstandige kinderen, zoals die in groep 8, worden vanaf deze zomer weggestuurd.

Brandbrief naar Den Haag

Steeds meer ouders worden geconfronteerd met het grote tekort aan kinderopvangplekken. Zij schrijven daarom verenigd in oudervereniging BOinK en Stichting voor Werkende Ouders een brandbrief aan politiek Den Haag.

Dat doen zij samen met de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Personeelstekort of ziekteverzuim

"Elke dag worden vele groepen acuut gesloten voor één dag, als gevolg van personeelstekort of ziekteverzuim", ziet Jaco Donselaar van Wij Zijn JONG, een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van kinderen. Hij is een van de opstellers van de brandbrief.

"We zien dat er grote stappen mogelijk zijn om de problemen op te lossen, die willen we samenvatten in de brandbrief", vertelt Donselaar. "We zien steeds meer groepen die gesloten moeten worden, dat loopt vast."

Krapte is groot

De tekorten aan personeel spelen dus ook parten in de kinderopvang. De krapte op de arbeidsmarkt is groot: er worden in de kinderopvang zeker 4.000 mensen gezocht. In 2028 zijn er 35.000 mensen meer nodig dan nu, benadrukt voorzitter Loes Ypma van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. "Voor zeven gezinnen met werkende ouders is één medewerker nodig. Dat betekent dus ook dat voor elk persoon die extra bij ons werkt, weer veel meer ouders kunnen gaan werken. Het kan de krapte ook oplossen."

"Er is een grote uitloop geweest van de bso naar het onderwijs", verklaart Donselaar. "In het onderwijs zijn betere arbeidsvoorwaarden en door de corona-investering Nationaal Programma Onderwijs is er meer geld, waardoor mensen logischerwijs naar het onderwijs stroomden."

Overal zijn wachtlijsten

Ouders maken zich grote zorgen, vertelt voorzitter Marjet Winsemius van de Stichting voor Werkende Ouders. "Het is een heel groot probleem, ouders komen in de knoop. Vandaag is er voor het ene kind geen opvang, morgen voor het andere kind. Zo kan je als ouders niet werken."

"Voor de contracten die nu ontbonden worden, zijn de problemen echt groot," benadrukt ze. "Ouders die de opvang van hun kind kwijtraken, vinden geen alternatief. Overal zijn wachtlijsten."

Kleine contracten

Inmiddels is het geen incident meer dat ouders melden dat ze de opvang van hun kind kwijtraken. "Het is een structureel probleem geworden, ons meldpunt loopt over. Je kan als ouder wel voor één of twee keer opa en oma of de buren vragen, maar dat is geen structurele oplossing. Ouders zitten met de handen in hun haar," zegt Winsemius.

De ouderorganisatie ziet oplossingen in regelgeving. "Veel medewerkers willen niet voor alleen de middag bij een bso komen werken. Dan heb je maar een contract van 15 tot 19 uur, wanneer de school dicht is. Daar werken mensen niet voor, want je kan daarnaast geen andere baan nemen. Er moet dus iets gedaan worden aan de korte contracten."

Versoepel de regels

Loes Ypma ziet in de samenwerking met het onderwijs ook een oplossing. "Wanneer je met het onderwijs samenwerkt, kunnen mensen een volledige baan aangeboden krijgen. Die kunnen dan overdag op een school werk doen, en 's middags op de bso werken."

"Dan bied je medewerkers ook een volledige baan aan." Regelgeving staat hiervoor nu nog in de weg. Een versoepeling van de regels is dan ook een van de drie dingen waar de brandbrief toe oproept.

Werknemers uit andere branches

Ypma ziet daarnaast mogelijkheden om ook uit andere sectoren nieuwe werknemers te werven. "We willen mensen kunnen aantrekken uit de sport of cultuur, zodat we uit meer branches mensen aan het werk kunnen brengen. Daarnaast willen we de regeldruk omlaag. En tot slot moeten we creatiever kunnen nadenken over combinatiebanen zoals met het onderwijs", somt Ypma op.

Komende week biedt de samenwerking van kinderopvangen en ouderorganisaties de brief aan in Den Haag.