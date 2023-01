Steeds meer ouders betalen de kinderopvang sinds afgelopen zomer niet op tijd. Hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink maakt zich zorgen over de financiële problemen van jonge gezinnen in Nederland. "Kinderopvang is daar een stukje van."

Sinds afgelopen zomer zien incasso-organisaties GGN en Flanderijn dat er meer openstaande bedragen zijn die worden opgeëist namens de kinderopvang. Het gaat om een toename van 15 tot 20 procent.

Jonge gezinnen moeten passen en meten

Maar hoe groot is dat probleem? Het gaat om duizenden ouders. "Een aantal gezinnen zit echt in de knel", zegt Fukkink. "Wat ook zorgwekkend is, is dat het zo kan zijn dat dit het begin is. En dat het probleem dus nog verder gaat groeien de komende tijd." Volgens Fukkink zit 'm dat vooral in dat de stijging van de prijzen van de kinderopvang groter is dan die van de toeslag.

"Je ziet jonge gezinnen aan het begin van hun carrière staan en dan is het echt nog passen en meten met inkomsten en uitgaven. Bij die groep komt het er heel erg op aan dat het allemaal maar weer net past. Wat je verdient, geef je onmiddellijk weer uit", zegt Fukkink.

Optelsom

Gezinnen leven natuurlijk niet alleen door de kosten van de kinderopvang in armoede. "Maar het raakt deze gezinnen volop. De marges voor jonge gezinnen in Nederland zijn heel smal, je valt al heel gauw over het randje als je op 2 of 3 vlakken een beetje wordt getackeld", vertelt Fukkink.

"Het helpt niet dat de kinderopvang duurder is geworden, maar dat is niet het enige probleem. Dat de prijzen stijgen in de supermarkt of aan de benzinepomp helpt ook niet. Dat is de optelsom die ervoor zorgt dat die gezinnen in de knel zitten."

Kinderopvang hard nodig

Fukkink deed eerder onderzoek naar de effecten van de kinderopvang. We hebben in Nederland heel goede kinderopvang, zegt hij. "Daar mogen we heel trots op zijn. Maar dan moet het wel toegankelijk en betaalbaar zijn."

In Nederland moet je als vrouw na de bevalling na 3 maanden aan het werk. "Daarmee draag je ook bij aan de Nederlandse samenleving en de economie. We hebben iedereen nodig, het is echt alle hens aan dek, maar dan moet je daar wel de ruimte voor krijgen, daar gaat het fout", zegt Fukkink.

We moeten werken

Eerder werd misschien gedacht dat de kinderopvang niet goed was voor kinderen, omdat het voor belemmeringen zou kunnen zorgen bij de hechting tussen de ouders en het kind. Maar inmiddels weten we door de wetenschap dat dat niet aan de orde is. "Goede opvang is goed voor kinderen. Het maakt ze sociaal en klaar voor de basisschool, waar ze in Nederland ook al vroeg naar toe moeten."

"We hebben Nederland zo ingericht dat ouders al snel weer naar het werk moeten komen. Maar dan moeten we ze ook de rust geven dat de kinderen worden opgevangen, zodat je werk en zorg kan combineren. Daar maak ik mij zorgen om. We moeten in Nederland echt heel zuinig zijn op iedereen die kan en wil werken."

'Gratis opvang geen goed idee'

Kinderopvang gratis maken, is volgens Fukkink niet de oplossing. "Wat er dan gaat gebeuren heel spannend, want het kan niet precies uitgerekend worden, maar wat je dan krijgt is dat er veel meer vraag naar kinderopvang komt. En dan kan het zijn dat we dat niet redden met het aanbod."

"Er zijn twee brancheorganisaties die hele verschillende scenario's hebben", zegt Fukkink. "De een zegt: 'Dat gaat net goed komen', de ander zegt: 'Dat gaan we nooit redden'. Het probleem van vandaag is: op dit moment is het nog niet betaalbaar. En als het wel betaalbaarder wordt of beter betaalbaar wordt, dan kan het volgende probleem zijn dat we het niet gaan redden."