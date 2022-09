Weinig vrienden hebben, je niet begrepen voelen of bij niemand je hart kunnen luchten: een kwart (23 procent) voelt zich regelmatig eenzaam. Onder mensen tussen de 18 en 35 jaar is dit zelfs 37 procent. Erover praten is voor veel mensen lastig.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 deelnemers. Voor 4 op de 10 (42 procent) voelt eenzaamheid als een taboe: daar open over zijn durven ze niet.

Geen hechte vriendschappen

"Ik heb heel veel kennissen, maar weinig echte vrienden die dichtbij staan", schrijft een deelnemer aan het onderzoek. "Ik heb een beroep waarbij ik veel mensen ken en zie en spreek, maar dat is anders dan een echte vriendschap die gelijkwaardig is."

1 op de 8 (13 procent) geeft aan geen goede vrienden te hebben. 30 procent vindt dat hij of zij te weinig vrienden heeft en nog eens 29 procent mist een echt goede vriend of vriendin. "Ik mis een vriend waar ik alles aan kan vertellen, waar ik mijn emoties bij kwijt kan en mijn hart bij kan luchten", schrijft iemand.

Hoe vaak voel jij je eenzaam?

Hoe jonger, hoe eenzamer

Jongeren zijn de eenzaamste groep: van hen voelt bijna 4 op de 10 (37 procent) zich regelmatig eenzaam. Veel jonge deelnemers aan het onderzoek merken dat vriendschappen die op de basisschool of middelbare school zijn ontstaan langzaam verdwijnen. Vrienden groeien bijvoorbeeld uit elkaar door verhuizingen of het krijgen van relaties.

Iemand schrijft daarover: "Sinds de middelbare school ben ik eigenlijk met niemand zo close geweest als ik was met mijn vrienden van toen. Iedereen wordt ouder en krijgt andere visies op de wereld. Ik mis mijn vrienden van toen, iedere dag weer."

Moeilijk aansluiting vinden

De helft van de deelnemers aan het onderzoek (45 procent) vindt het moeilijk om nieuwe vrienden te maken. Onder jongeren is dat bijna 6 op de 10 (59 procent). Mensen merken dat naarmate je ouder wordt, het lastiger wordt om nieuwe vrienden te maken.

Waar ze op de basis -en middelbare school veel in contact stonden met leeftijdsgenoten, neemt dat contact af naarmate ze ouder worden. "Als je ouder bent zijn vrienden moeilijker te vinden. Je moet er zelf actief actie op ondernemen", aldus een deelnemer.

'Als je gelukkig bent met jezelf, ben je nooit eenzaam'

Niet alleen de hoeveelheid vriendschappen speelt mee in hoeverre mensen zich eenzaam voelen. Ook mensen die wel veel vrienden hebben, geven aan zich regelmatig eenzaam te voelen. "Ik mis wezenlijk contact met anderen; dingen met elkaar delen, er voor elkaar zijn, een gesprek houden over dingen die er echt toe doen. Alles lijkt tegenwoordig zo oppervlakkig", schrijft een deelnemer aan het onderzoek.

Andersom zijn er ook mensen die aangeven zich niet eenzaam te voelen, ook al hebben ze geen of weinig vrienden. Iemand schrijft hierover: "Eenzaamheid zit in het gebrek aan zelfliefde, eigenwaarde en tevreden zijn met jezelf. Als je geluk in jezelf kunt vinden ben je nooit eenzaam. Ik ben het grootste deel van mijn tijd alleen, maar ik voel mij nooit eenzaam."