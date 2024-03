Sexting: voor jongeren heel normaal, maar ouders zijn er nog niet aan gewend. Sterker nog: ruim 90 procent van de ouders is er vrij zeker van dat hun kind geen naaktfoto’s van zichzelf stuurt, terwijl toch zeker de helft van de jonge mensen dat wel doet.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 1.600 ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd. Uit eerder onderzoek onder jongeren blijkt dat de meeste jongeren aan sexting doen: het versturen van seksueel getinte berichten (68 procent) of seksueel getinte foto's of video's van jezelf (47 procent).

'Vaak gewaarschuwd'

"Ik leer ze van jongs af aan dat alles waarvan je niet wilt dat je oma het ziet, je geen foto of video moet sturen", vertelt een ouder, die denkt dat haar kind geen naaktfoto's stuurt. Andere ouders vertellen dat ze de telefoon of computer van hun kind in de gaten houden, en daarom zeker weten dat hun kind niet aan sexting doet.

Maar deze ouder is er niet zo zeker van: "Ik heb ze altijd gewaarschuwd, ze hebben een schuifje voor hun laptopcamera, en ik heb ze verteld dat ze geen naaktfoto's naar anderen moeten sturen. Maar of ze daar ook altijd naar zullen luisteren? Ik hoop 't, maar ik weet het niet."

Denken ouders dat hun kind naaktfoto's stuurt?

Naïef of experimenteren?

Het grootste deel van de ondervraagde ouders (72 procent) vindt het niet normaal dat mensen naaktbeelden van zichzelf versturen. Zij vinden dat je dit soort beelden gewoon privé moet houden en dat jongeren niet naïef moeten zijn over wat ze online delen.

Een vijfde is het daar niet mee eens. "Jongeren experimenteren nu eenmaal met seksualiteit", legt een ouder uit. "We moeten met z'n allen alleen proberen te zorgen voor een omgeving waarin een vergissing niet meteen leidt tot een schandpaal." Overigens denken jongeren een stuk makkelijker over het sturen van naaktfoto's: 4 op de 10 jongen mensen die zijn ondervraagd vinden het normaal om dat te doen.

Beelden in omloop

1 op de 7 ouders heeft weleens meegemaakt dat er in de omgeving van hun kind - bijvoorbeeld op school, werk of in de vriendengroep - naaktbeelden van een ander in omloop waren. Dat wordt het vaakst gezegd door ouders met een kind op de middelbare school, in die groep gaat het 1 op de 5 ouders.

"In de eerste of tweede klas van de middelbare school was er een meisje dat voor de webcam haar borsten liet zien. Iemand van de school had dat gefilmd met zijn mobiel, dat werd gedeeld met de hele school", vertelt een ouder in het onderzoek. "De politie kwam er uiteindelijk aan te pas om die video van alle telefoons te verwijderen."

Hoe denken ouders over het (door)sturen van naaktfoto's?

'Horrorverhalen verteld'

Lang niet alle ouders praten met hun kinderen over de risico's van sexting, maar de meerderheid (57 procent) is het gesprek al wel een keer aangegaan. "Ze waren wel op de hoogte van de gevaren, maar of ze het dan ook echt niet doen, dat weet ik niet. Ik hoop dat ze naar me luisteren", zegt iemand.

Een ander: "Ik heb ze in heldere taal uitgelegd dat ze ab-so-luut nooit blootfoto's van zichzelf moeten posten. Ik heb horrorverhalen verteld van jaloerse, wraakzuchtige ex-vriendjes, dus dat ze ook niets moeten sturen naar mensen die ze wél vertrouwen."

Seksuele voorlichting

Ook wordt er door ouders vaak gewezen naar scholen als het gaat om bewustwording over sexting. Driekwart (77 procent) denkt dat voorlichting op scholen helpt om jongeren bewust te maken van de gevolgen van het maken en/of versturen van naaktbeelden.

"Die spelen hier ook een belangrijke rol in", vindt een van de ondervraagde ouders. "Bespreek dit bij seksuele voorlichting, je kunt niet verwachten dat ouders hier alles over weten en het gesprek met hun kind aan gaan."