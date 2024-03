Charlotte werd afgeperst met naaktfoto's door Gianni de W., net als tientallen andere meisjes

De op het oog doodnormale systeembeheerder Gianni de W. perste volgens het Openbaar Ministerie (OM) tientallen meisjes af met naaktfoto's. Charlotte* was een van zijn slachtoffers: "Ik was bang dat hij de foto’s naar vrienden of familie zou sturen."

Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden dat ze dit meemaakte, maar de angst die ze voelde kan Charlotte (21) goed terughalen. "Ik was zo in paniek, ik wist niet wat ik moest doen en durfde het aan niemand te vertellen", vertelt ze.

'Kan iedereen overkomen'

En nog steeds heeft ze het aan heel weinig mensen in haar omgeving verteld, ook niet tegen haar ouders. Dat is de reden dat ze dit verhaal niet onder haar eigen naam wil vertellen. "Ik merk dat er heel weinig begrip is, dat mensen snel zeggen dat het hen niet zou overkomen."

Maar afpersing met naaktfoto's (sextortion) kan iedereen overkomen, benadrukt Charlotte, die inmiddels volwassen is en rechten studeert. "Vooral kinderen die denken dat ze heel ver zijn in hun ontwikkeling maar eigenlijk heel kwetsbaar en goedgelovig zijn", zegt ze. "Het is belangrijk dat erover gesproken wordt en dat ze weten wat ze moeten doen als zoiets gebeurt."

Vriendelijk en behulpzaam

Charlotte komt in 2019 in contact met Gianni de W. via Snapchat, een app die veel jongeren gebruiken om foto's onderling te delen. Aanvankelijk is hij vriendelijk en behulpzaam. "Hij bood me modellenwerk aan", blikt ze terug. "Hij zei dat elk meisje heel bijzonder was en dezelfde kansen moest krijgen." Eigenlijk gelooft ze hem niet, maar hij praat op haar in. "Hij wist precies op welke knoppen hij moest drukken."

"Op gegeven moment sloeg hij totaal om", vervolgt ze haar verhaal. "Dat hij wist waar ik woonde en dat hij foto's van me had gemaakt en dat hij die zou delen." Charlotte moet foto's sturen, anders zal Gianni de W. haar hele leven ruïneren, zegt hij. De bedreigingen duren weken.

'Ik was heel onzeker'

De eerste dreigementen komen binnen toen Charlotte een weekendje weg was met haar ouders. Haar gedrag verandert erdoor: ze maakt ruzie met haar ouders en doet afstandelijk. "Het was voor hen ook niet te verklaren waar die verandering vandaan kwam", vertelt ze. Maar Charlotte is bang: "Ik was heel onzeker."

Ook is ze bang voor de reacties uit haar omgeving als de naaktfoto's naar buiten zouden komen. Ze besluit op een gegeven moment om hem te blokkeren, ook al is ze bang dat ze hem daarmee boos zou kunnen maken. "Het is de juiste keuze geweest", zegt ze nu. "Maar ik heb er niet bij stil gestaan dat hij dit ook bij andere meisjes zou doen en dat het niet normaal is."

Meer dan 170 slachtoffers

Charlotte verdringt de nare gebeurtenis, tot ze vorig voorjaar gebeld wordt door de politie met de vraag of ze wil langskomen op het bureau. "Ze hadden de chatgesprekken gevonden", vertelt ze. Ook hoort ze dat ze niet het enige slachtoffer van hem is, maar dat er tientallen andere meisjes zijn net zoals zij.

"De politie vroeg of ik aangifte wilde doen", vertelt ze. Ze twijfelt, maar besluit het toch te doen. Er liggen nu 29 aangiftes tegen Gianni de W., waaronder een van Charlotte. Op zijn computer heeft de politie afbeeldingen van meer dan 170 slachtoffers gevonden.

Bron: ANP Gianni de W. tijdens een eerdere zitting in de rechtszaak tegen hem

'Neem iemand in vertrouwen'

Vandaag start de rechtszaak tegen Gianni de W. Charlotte is daarbij. Ze heeft hem op een eerdere zitting gezien en heeft een gezicht bij de man die haar zo bang heeft gemaakt. "Het was heel naar, omdat je ineens een beeld hebt bij de persoon", vertelt ze. "Maar het was ook bijzonder om te zien dat hij niet het lef heeft om mensen in het gezicht aan te kijken."

Voor meisjes die nu in dezelfde situatie zitten als zij 5 jaar geleden heeft Charlotte één advies: praat met iemand die je vertrouwt. "Misschien gewoon een vriendin, het hoeft geen familie te zijn. En doe aangifte", drukt ze andere slachtoffers op het hart.

*Charlotte is een verzonnen naam omdat ze anoniem wil blijven. Haar echte naam is bij de redactie bekend.