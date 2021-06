'HELP onze dochter' is de titel van zijn mail aan minister-president Rutte en ministers De Jonge en Slob. In de mail houdt Ronald Klomp een warm pleidooi om zijn 16-jarige dochter met aangeboren hartafwijking te laten vaccineren.

"Helaas heb ik nog geen enkele reactie uit Den Haag ontvangen", zegt Ronald Klomp, vader van Madelief. Madelief werd 16 jaar geleden geboren met een hartafwijking. Ze had geen gescheiden hartkamers en geen gescheiden boezems. Madelief is geopereerd, maar heeft nog steeds last van lekkende hartkleppen, hartritmestoornissen en een gebrekkige conditie.

Oproep voor vaccinatie bleef uit

"Wij waren dolgelukkig toen we begin april hoorden dat de Gezondheidsraad adviseerde om ook 16- en 17-jarigen uit de medisch hoog-risicogroepen te vaccineren tegen corona", vertelt Ronald Klomp. Maar een oproep bleef uit. "De brief kwam maar niet. Terwijl zowel Madelief als wij jaarlijks de griepprik krijgen vanwege haar kwetsbaarheid."

Wachten tot ze 18 is

Madelief blijkt toch niet tot de medisch hoog-risicogroepen te horen die voor vaccinatie in aanmerking komen. "Haar cardioloog ziet ook het liefst dat Madelief wordt gevaccineerd. Maar zoals het er nu voorstaat, zal ze moeten wachten tot ze 18 is", stelt Klomp. Hij begrijpt er niets van. "Waarom mag de medisch specialist het niet gewoon zelf bepalen? Artsen zijn volledig buitenspel gezet, lijkt het."

En dus schrijft hij aan premier Rutte, minister De Jonge en minister Slob: "Geef alstublieft toestemming aan de specialisten om kinderen (jong volwassenen) zoals onze dochter met Pfizer/BioN-Tech te vaccineren. Dan kunnen ook deze jongeren hun leven, dat al anders is, weer oppakken."

Kinderen vaccineren die griepprik krijgen

Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, vindt het geen goed plan om de medisch specialisten het voortouw te geven. "Dan worden medisch specialisten straks platgebeld door mensen die willen dat hun kind wordt gevaccineerd. We kunnen het werk nu al amper aan."

Wel vindt hij het een goed idee om in een volgend stadium ook de kinderen te vaccineren die in aanmerking komen voor een griepprik. Illy snapt de zorgen van ouders, maar wijst erop dat de kans dat kinderen onder de 18 ernstig ziek worden door corona heel klein is. "Ik begrijp natuurlijk alle ouders maar het is niet zo dat hier niet over nagedacht is. We weten dat deze kinderen echt heel weinig risico lopen."