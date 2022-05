Zo'n 400.000 ondernemers vroegen op het hoogtepunt van de coronacrisis uitstel van betaling van belastingen aan. Allemaal om het hoofd boven water te houden. Nu ze die belasting moeten terugbetalen, zien veel ondernemers een kille toekomst tegemoet.

"We hebben inmiddels van de Kamer van Koophandel gehoord dat 200.000 ondernemers op omvallen staan", vertelt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Hij maakt zich grote zorgen.

75.000 euro in 5 jaar

In oktober moeten de bedrijven die uitstel aanvroegen, beginnen aan hun afbetaling van de belastingen. In totaal zo'n 270.000 bedrijven moeten nu nog ruim 20 miljard euro terugbetalen. Een grove 75.000 euro per ondernemer, die in 5 jaar terugbetaald moet worden.

Te kort, volgens MKB Nederland. Afgelopen weekend hebben zij daarom samen met VNO-NCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin roepen zij op tot een socialere kijk van het kabinet naar de ondernemer.

Te krap

"Wij zien dat die 5 jaar waarin de ondernemers hun uitgestelde belasting moeten betalen te krap is. Dat is voor een gewone kapper niet op te hoesten. Daar maken wij ons zorgen om, en met ons de gemeenten", zegt Vonhof. "Daarnaast gaat het om meer geld. Die 20,5 miljard is de schuld bij de belastingdienst. Ondernemers zijn daarnaast ook privé schulden aangegaan, bij familie en vrienden. De schulden zijn dus veel hoger."

Wanneer van deze 280.000 ondernemers een groot aantal failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor de leefbaarheid voor steden, dorpen en wijken. Daarom trekt MKB Nederland met VNO-NCW en de bedrijven hierin samen op.

Zwaard van Damocles

Ondernemer Johan de Vos ziet zijn uitgestelde belasting met lede ogen tegemoet. Hij is eigenaar van café-restaurant Boerke Verschuren in Breda. "Ik moet vanaf oktober een ontzettend groot bedrag terugbetalen. Dat hangt als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Dan kan het nu wel lekker weer zijn, daar zijn we heel blij mee, maar straks met de herfst begint het terugbetalen."

De stijgende prijzen door de oorlog met Oekraïne ziet hij er nog eens bovenop komen. Daardoor lukt het hem nauwelijks om wat spaargeld op te bouwen om de belastingen terug te betalen. "We hebben het dan tot nu toe wel gered, maar het wordt al steeds moeilijker je hoofd boven water te houden met deze prijzen. Voor ondernemers zijn dit echt slapeloze nachten. Als het echte terugbetalen begint, moeten we nog maar zien wie er overeind blijven staan."

Socialere kijk

"We roepen als MKB-Nederland op dat het kabinet op een menselijkere manier naar deze ondernemers gaat kijken. Ze kijken macro-economisch naar de ondernemers, maar dat zijn gewoon mensen die al hun spaargeld in hun onderneming hebben gestopt de afgelopen jaren. Hun pensioen, spaargeld, studiegeld voor de kinderen. Je kunt zeggen: als er tien kappers failliet gaan, komen er wel weer tien nieuwe kappers. Maar de gevolgen voor die ondernemers die dat meemaken zijn enorm. Dat moet je niet willen."

Ook kijkt Vonhof naar de ondernemers die echt failliet gaan. "Zij moeten niet persoonlijk de dupe worden van de coronacrisis. Ze hebben wel steun gehad, maar niet voor hun eigen inkomen. Daarvoor hebben ze al hun spaargeld uitgegeven. We willen graag zien dat als zij toch echt failliet gaan, dat dat niet per se persoonlijk een faillissement voor hen hoeft te betekenen. Dat zou de gevolgen alweer wat kleiner kunnen maken."

Tweede Kamer

Nu is het wachten op het kabinet. De Tweede Kamer spreekt 12 mei over de coronasteunpakketten met de ministers Kaag (Financiën), Adriaansens (Economische Zaken) en Van Gennip (Sociale Zaken). Of er iets verandert in het terugbetalen voor ondernemers zal daarna moeten blijken.

Jacqueline Zuidweg is met haar Zuidweg & Partners expert op het gebied van schuldhulpverlening voor ondernemers en ex-ondernemers. Ze krijgt veel kleinere ondernemers met problemen doorverwezen via gemeenten. "Er zullen veel ondernemers moeten stoppen. Dat is een soort natuurlijk proces", vertelt ze. "Maar het zou eeuwig zonde zijn als de overheid die je eerst steunde, mensen nu onderuit trekt. De belastingschuld is echt heel erg hoog."

Geen 5, maar 10 jaar

Zuidweg pleit ervoor om de termijn voor terugbetaling te verlengen. "10 jaar zou zeker veel ondernemers helpen. Het besluit om slechts in 5 jaar terug te betalen is genomen in oktober vorig jaar: niet wetende dat er toen nog een zware lockdownperiode zou komen."

"Ondernemers moesten dicht voor ons aller gezondheid, van de overheid. Dat kun je niet bestempelen als ondernemersrisico", zegt Zuidweg. "Ik vind dat dit boven het ondernemersrisico gaat. De politiek is nu echt aan zet."