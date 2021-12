Vandaag kondigde Minister Stef Blok een uitbreiding aan van de coronasteunpakketten voor ondernemers. Maar Tweede Kamerleden van links tot rechts vinden dat er veel meer moet gebeuren. PvdA'er Henk Nijboer: "De ellende is enorm."

Het demissionaire kabinet trekt miljarden uit om ondernemers te steunen die als gevolg van de coronamaatregelen in de problemen zijn gekomen. Toch zijn er volgens de Tweede Kamer nog veel te veel mensen die buiten de boot vallen en geen enkele euro steun ontvangen. De onvrede hierover is groot in het parlement, blijkt uit een rondgang van EenVandaag.

Geen omzet, geen steun

Het gaat om ondernemers als Baukje Haarsma uit Leeuwarden, die zaterdag in tranen haar verhaal deed. Haarsma en haar partner verbouwden de afgelopen 2 jaar hun restaurant en draaiden daardoor niet genoeg omzet om overheidssteun te krijgen bij een nieuwe lockdown.

Haarsma is een van de vele ondernemers in zo'n situatie. Gisteren zei voorman van MKB Nederland Jacco Vonhof gisteren tegen EenVandaag. "Er is echt een gebrek aan maatwerk. Ik wil niet wachten op het moment dat al deze ondernemers breken en er een golf van faillissementen komt."

100.000 mensen zonder steun

Mustafa Ahmaoud (CDA) maakt zich grote zorgen. "Er zijn nog steeds duizenden ondernemers die tussen wal en schip vallen. Kijk bijvoorbeeld naar starters, die grijpen nu vaak overal naast. Zij moeten echt steun krijgen. Wij willen dat het kabinet hier snel werk van maakt."

Volgens de PvdA is de groep die geen steun krijgt nog veel groter. Henk Nijboer: "Ik denk dat het eerder om 100.000 mensen gaat. Tel maar na. Veel zzp'ers zitten klem. Iedereen die in de cultuursector werkt, de evenementenbranche, de horeca. Dit gaat echt om een breed probleem. Daar doet het kabinet echt te weinig voor."

Grote, grove regelingen

Nijboer vindt dat de er met de steunpakketten te weinig oog is voor de individuele noden van ondernemers.

"Het zijn hele grote, grove regelingen. Als je bijvoorbeeld net je zaak verbouwd hebt of er sprake is geweest van een zwangerschap, dan krijg je niks. Dat kan niet. Er moet meer maatwerk geleverd worden, naar individuele gevallen worden gekeken. De ellende is echt enorm."

'Regelingen deugen niet'

Ook SP-kamerlid Bart van Kent hekelt de manier waarop de overheid bedrijven te hulp schiet. "De regelingen deugen niet. Ik hoor zoveel schrijnende verhalen van ondernemers die geen enkele vorm van steun krijgen: nagelstylisten, taxichauffeurs, mensen met een bedrijf aan huis, eenpitters; ze vallen buiten alle steunmaatregelen. Tienduizenden dreigen over de rand te vallen."

Wat volgens Van Kent vaak wordt onderschat is hoe deze crisis mentaal zijn sporen nalaat bij ondernemers. "Er zijn mensen die zich in de schulden hebben gestoken, zelfs geld van hun familie hebben geleend om overeind te blijven. En het duurt nu al zo lang. De rek is eruit. Veel van hen zien het niet meer zitten. Er spelen zich drama's af."

Pandemie-profiteurs

Het stoort de SP dat het kabinet vooral oog lijkt te hebben voor het bedrijfsleven. "Het grootste deel van de miljarden gaat naar grote bedrijven als Randstad. Dat noem ik ook wel de pandemie profiteurs. Terwijl de kleine middenstand met de brokken zit. Daar zit echt de ellende, hoewel we dat leed niet terugzien in het aantal faillissementen. Maar daar zit wel de pijn."

Regeringspartij CDA wil dat het kabinet het uiterste doet om bedrijven overeind te houden, maar erkent dat er wel een grens aan zit. "Het eerlijke verhaal is helaas ook dat we niet iedereen kunnen redden, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Maar het kabinet kan wel veel meer doen, dan er op dit moment gebeurt."