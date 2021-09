“Houdt het hier op?”, vroeg restauranteigenaar Karlijn van Oss zich af toen ze geen coronasteun kreeg. Vorige week kreeg ze gelijk van de rechtbank en nu zal ze subsidie ontvangen. Dat is ook goed nieuws voor andere horecazaken in hetzelfde schuitje.

Karlijns restaurant Noemme in Den Bosch was net open toen het coronavirus de deur alweer dichtklapte. Vanaf dat moment begon voor haar een financiële strijd: het nieuwe restaurant viel namelijk net buiten de boot om in aanmerking te komen voor coronasteun.

Enkele duizenden gevallen

In eerste instantie kwam Karlijn niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Die coronasteun is gebaseerd op de omzet in de periode vóór de lockdown. En starters? Die hebben die omzet natuurlijk niet. Karlijn was nog bezig met het regelen van een vergunning en de verbouwing in die periode.

Ze was daarmee niet de enige. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waren er 'enkele duizenden' gevallen die in hetzelfde schuitje zitten als Karlijn. "Maar we hebben geen indicatie hoeveel mensen daadwerkelijk naar de rechter zijn gestapt", laat een woordvoerder weten.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Karlijn vertelde eerder in EenVandaag waarom ze de rechtszaak aanspande

Bezwaar

Karlijn ging dus wel naar de rechter en kreeg gelijk. Maar dat ging niet vanzelf. Eerst moest ze een bezwaar indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de organisatie die de coronasteun regelt. Toen het bezwaar werd afgewezen, moest Karlijn haar personeel ontslaan om het hoofd boven water te kunnen houden.

Het bezwaar was onterecht afgewezen, vond ze. Ze nam een advocaat in de arm en zat afgelopen zomer in de rechtszaal. "Eigenlijk hadden we maar 15 minuten, uiteindelijk zaten we er ruim 50 minuten", vertelt Karlijn. "De rechters hebben heel goed naar ons verhaal geluisterd. Ik heb alles verteld wat ik wilde vertellen, maar je weet het natuurlijk nooit."

'Uitspraak kan anderen helpen'

Uiteindelijk gaf de rechter haar dus gelijk. Wat betekent die uitspraak voor andere gedupeerden? Advocaat Marc van de Ven stond Karlijn bij: "Voor mensen die net als Karlijn op tijd bezwaar hebben ingediend bij de RVO kan deze uitspraak helpen."

"Was je te laat met het bezwaar? Dan kan je altijd nog proberen om een heroverweging van nieuwe feiten in te dienen", voegt Van de Ven nog toe. "Maar de kans van slagen is daarbij onzeker."

Hoge kosten schrikken af

Voor Karlijn is de uitspraak een grote opluchting. "Eindelijk heb ik een eerlijke start", vertelt ze. "Maar zonder hulp van mijn vrienden was dit nooit gelukt, want dan had ik de advocaat niet kunnen betalen."

Dit is voor veel ondernemers zo, weet advocaat Van de Ven. Veel horeca-ondernemers hebben het door corona financieel al moeilijk en daarom is het lastig om een rechtszaak te starten. "De meeste bezwaren halen de rechtszaak niet vanwege de kosten." Om die reden hoopt hij dat deze rechtszaak een aanknopingspunt is voor de KHN om andere horecaondernemers te helpen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Geen vertrouwen in de overheid

Voor nu kan Karlijn in ieder geval met een gerust hart slapen: "Met deze steun kan ik weer verder, maar je weet natuurlijk nooit wat corona doet."

En stel er komt weer een lockdown? Daar is ze stellig over: "Als het aan de overheid had gelegen, kregen we geen hulp." Ze adviseert andere ondernemers dan ook om hun recht te halen. "Maar ga niet teveel in je emoties zitten en zorg voor goede argumenten."