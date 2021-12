Ondanks de alarmerende geluiden van het OMT en het kabinet over omikron is er van massale paniek in het land geen sprake. De zorgen over de nieuwe coronavariant zijn slechts licht gestegen sinds de ontdekking ervan in zuidelijk Afrika eind november.

Iets meer dan de helft (55 procent) geeft nu aan bezorgd te zijn over omikron, 6 procent meer dan toen de variant eind november nog ver weg leek. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 29.000 leden van het Opiniepanel.

'Variantenmoe'

Mensen die zich ondanks de snelle opmars van de omikronvariant in Nederland geen zorgen maken, hebben het erover dat omikron besmettelijker is, maar niet gevaarlijker. Daarnaast bestaat de groep zonder grote zorgen uit mensen die überhaupt niet bang zijn voor corona en vinden dat maatregelen meer kwaad doen dan het de ziekte zelf. Ook neemt de gelatenheid toe naarmate de crisis voortduurt, zoals een ondervraagde schrijft: "Ik denk dat ik een beetje 'variantenmoe' ben geworden. De vrees is omgeslagen in een soort schouderophalen, merk ik ook bij anderen."

Opvallend is verder dat het aantal mensen met zorgen over het coronavirus in het algemeen zelfs flink daalt, van 72 procent eind november naar 60 procent nu. Een maand geleden waren mensen vooral ongerust over het hoge aantal besmettingen die de deltavariant destijds nog veroorzaakte. Begin december daalde dat aantal flink en namen dus ook de zorgen af.

Verdeeldheid over lockdown

Het gebrek aan een collectieve paraatheid zorgt er onder andere voor dat lang niet iedereen overtuigd is van het nut van de harde lockdown die het kabinet zondag liet ingaan. 52 procent vindt het goed dat het kabinet die heeft afgekondigd. Vergeleken met de steun voor een vergelijkbare harde lockdown van een jaar geleden is dat laag. Eind 2020 toonde maar liefst driekwart (73 procent) begrip toen het kabinet besloot de niet-essentiële winkels, contactberoepen en doorstroomlocaties te sluiten.

Verder verschilt het draagvlak per maatregel nogal. Nog niet de helft staat achter het sluiten van de binnensportlocaties, horeca, bezoekersbeperking met de feestdagen en het maximum aantal mensen waarmee men buiten mag samenzijn. Alleen het sluiten van niet essentiële voorzieningen, zoals pretparken, musea en theaters, noemt een krappe meerderheid (56 procent) een goede zaak.

Nieuwe mentale knauw

Ook kwam de harde lockdown voor veel mensen vrij plotseling en waren ze er niet op voorbereid. "Gezien de impact van de lockdown ging het kabinet ineens wel heel snel. Horeca, scholen, eigenlijk iedereen was overrompeld en kon hier niet op inspelen."

De harde lockdown zorgt voor een nieuwe mentale klap bij mensen in het land. Drie op de tien zeggen zich sinds het afkondigen van de lockdown geestelijk slechter te voelen, terwijl de coronacrisis hiervoor al zorgde voor flinke mentale problemen. Vooral jongeren krijgen weer een mentale knauw. Daarvan zegt de helft zich slechter te voelen ten opzichte van een week geleden.

Trappelen om boosters

Volgens het kabinet kunnen boosters Nederland wat lucht geven, mits gevaccineerden daar snel gebruik van maken. Die bereidheid is er. 88 procent van de gevaccineerden zegt een extra coronaprik te willen of heeft die inmiddels al. Van de mensen die er nog niet aan de beurt zijn, zegt daarnaast bijna iedereen (94 procent) meteen een afspraak te zullen maken als ze de kans krijgen.

Tot nu toe kregen alleen 60-plussers die kans. De ervaringen met het maken van een afspraak blijken wisselend. Vooral mensen die niet zo handig zijn met het internet en wachten op een brief hadden het lastig. Een ondervraagde schrijft: "Ik kreeg ten eerste geen brief, ook al ben ik ver boven de 70. Uiteindelijk ben ik er door een artikel in de krant achtergekomen dat je zelf initiatief moet nemen. Ik heb gebeld, gewacht, opnieuw geprobeerd en dat drie keer. Het heeft een week geduurd maar nu heb ik 'm gelukkig."