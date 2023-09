In de Marokkaanse hoofdstad Marrakesh was de aardbeving van gisteravond goed te voelen. Marloes Nijboer uit Raalte zat met haar vriendinnen op een dakterras en vertelt haar verhaal. "Voor mijn gevoel gingen we meters van links naar rechts."

Marloes Nijboer uit Raalte was net met vriendinnen aangekomen in Marrakesh waar ze aan het eten was op een rooftopbar. Iets na 11 uur 's avonds wilden ze gaan afrekenen, wanneer plots alles begon te trillen.

De eerste klappen

"Het begon echt hevig te beven en dat werd daarna nog harder", vertelt ze. "Je beseft niet echt wat er gebeurt. Ik vroeg mezelf af: is dit echt? Ik riep nog naar een ober wat er gebeurde, maar hij wist het ook niet."

Haar vriendinnen dachten even aan een aanslag. "Maar het ging zolang door dat het wel duidelijk was dat het een aardbeving was. Je kijkt om je heen en alles ligt omver, mensen duiken onder tafels."

Paniek

Gek genoeg vond Marloes het toen een fijn idee dat ze op een rooftopbar stonden. "Ik dacht dat we gingen instorten. Maar dan valt er in ieder geval niks bovenop je hoofd." Dankzij ingrijpen van het personeel ging Marloes met haar vriendinnen niet via het trappenhuis naar beneden.

"Ik ben nog nooit zo bang geweest. Voor je gevoel ga je meters naar links en naar rechts. Misschien is dat niet zo, maar je ziet alles bewegen. Ik was echt in paniek."

'Overkomt mij dit nou?'

Nadat het beven was gestopt mochten ze wel naar beneden. "Je rent als een gek die trap af en dan kom je op straat. Vervolgens sta je op het grote plein en is het chaos. Totale paniek." Een moskee tegenover het restaurant was ingestort en er lagen mensen op de grond die waarschijnlijk geraakt waren door brokstukken.

Ze dacht: overkomt mij dit nou? Dat was het eerste moment dat Marloes en haar vriendinnen even adem konden halen. Toen realiseerden zij zich wat er zojuist gebeurd was.

Beton in bed

Het hotel waar ze zouden slapen was zwaar beschadigd. Ze mochten dus alleen hun spullen ophalen. "Op mijn bed lag beton en gruis, en het plafond in de wc leek half doorgezakt. Alles stond op het punt van instorten."

Vannacht deed de vriendinnengroep ook geen oog dicht, maar vonden ze buiten de oude stad nieuw onderkomen. "Vooral in de medina (de oude stad, red.) is het chaos. Je ziet veel puin, maar er staat ook nog veel overeind. Er zaten vooral heel veel scheuren in muren."

Over op de orde van de dag

Toch voelt de stad de dag erna niet als rampgebied, merkte Marloes op straat. "Iedereen ging heel snel weer over tot de orde van de dag", vertelt ze. "De markt op het plein was gewoon bezig."

"Ik vond het een knappe instelling. Mensen zaten alweer lekker te eten, maar ik kreeg geen hap door m'n keel."

Terug of blijven?

Of de vriendinnengroep nu in Marokko blijft, is nog niet zeker. Ze waren gisteren geland en zouden een auto huren om naar de kust en de woestijn gaan.

"We krijgen vanuit Nederland ook weinig duidelijkheid of we kunnen blijven, of dat we juist terug moeten komen. Dat vinden we wel lastig."