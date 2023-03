10 jaar geleden vluchtte Bader Atem van Syrië naar Nederland. Deze week reisde hij naar het aardbevingsgebied in Turkije om zijn familie te helpen bij de opvang van kinderen die hun ouders kwijtraakten: "Het is niet voor te stellen hoe groot de ramp is."

Aangeslagen en bekaf van zijn 5 dagen in het gebied, doet hij zijn verhaal. "Mensen beseffen niet hoe groot de ramp is in Turkije en Syrië, en hoe ontzettend veel hulp er nodig is. Als je daar even bij stil staat, gaat het je al snel duizelen."

Gesprekken met kinderen

De enorme verwoesting in de plaats Antakya, en vooral de verhalen van overlevenden, laten hem niet los. Extra aangrijpend waren vooral zijn gesprekken met kinderen die hun ouders, hun huis en soms hun hele familie kwijtraakten.

"Zelf beseffen ze vaak nauwelijks wat er gebeurd is, maar het is wel belangrijk dat er mensen zijn die zich om deze kinderen bekommeren."

Na een lange reis in Nederland

In 2014 was Bader zelf op de vlucht. Hij verliet zijn moederland Syrië, toen hij voor ingenieur studeerde aan de universiteit van Aleppo. Zijn medestudenten werden bij bosjes opgepakt en Bader besloot te vluchten. Terug naar zijn geboortedorp kon niet, want dan zou hij opgeroepen worden voor het leger van president Assad, óf geronseld worden door een militie.

Na een lange reis bereikte Bader Nederland en hij heeft het inmiddels aardig voor elkaar. Hij spreekt Nederlands, voltooide zijn ingenieursstudie aan de TU Delft en heeft nu een baan bij een ingenieursbureau.

Bron: EenVandaag Weer thuis aangekomen doet Bader zijn verhaal

Hulp in Mersin

Baders oudere zus vluchtte ook uit Syrië, maar zij bleef dichter bij huis. Samen met haar man en vier kinderen kwam ze terecht in de Turkse kustplaats Mersin. In die regio, dichtbij de Syrische grens, wonen veel bekenden uit hun geboortestreek.

De aardbeving van 6 februari trof ook Mersin, maar de meeste gebouwen en ook de haven van Mersin bleven in tact. Mersin is nu een kruispunt voor hulpgoederen naar de hele regio. In de plaatselijke ziekenhuizen worden veel gewonden uit de harder getroffen gebieden verpleegd.

Opvang van een bevriend gezin

Baders zus kwam erachter dat een gezin met zes kinderen uit Antakya, waarmee zij goed bevriend was, zwaar getroffen is. De beide ouders kwamen om en van de zes kinderen waren er drie gewond.

Drie kinderen logeren inmiddels bij haar, de anderen liggen nog in het ziekenhuis. De oudste zoon Mohammed is zijn beide benen kwijt. Zijn zus Hanan (16) ligt in hetzelfde ziekenhuis omdat zij meerdere dagen buiten kennis was.

Bekijk ook Zorgen over waar geld aan aardbevingsslachtoffers terechtkomt, maar toch geven mensen massaal

Spontane donaties

Bader was intussen vanuit Nederland op zoek naar vrienden en bekenden van wie het lot onbekend was. Een goede vriend van hem bleek te zijn overleden. Vanuit zijn werk en uit zijn omgeving kwamen ondertussen spontaan donaties bij hem binnen.

Daardoor werd hij aangespoord om de ergst getroffenen voor de korte termijn uit de brand te helpen. "Dat komt ook omdat Syriërs in Turkije niet dezelfde toegang tot hulpverlening hebben als Turkse staatsburgers", vertelt Bader. "Vaak worden zij in 'officiële' tentenkampen en noodopvang geweigerd."

Alles kwijt

Bader besloot daarom om zelf naar zijn zus in Mersin te reizen om daar te helpen. Al snel kwam hij erachter dat de kinderen die bij zijn zus logeren niet de enigen zijn die hun ouders verloren. Alleen al in zijn eigen omgeving ontdekte hij al snel 8 kinderen in verschillende leeftijden die zo'n beetje alles kwijt zijn.

"Ik hoorde al snel verhalen over andere kinderen die ouders of zelfs hun hele gezin kwijt zijn. Als er familie is, dan proberen zij te helpen, maar vaak zijn die zelf ook getroffen."

Wat brengt de toekomst?

Bader filmde met zijn telefoon een aantal van zijn gesprekken met deze kinderen. De kleine gesprekjes laten ongefilterd zien hoe wreed en onverbiddelijk deze enorme natuurramp toesloeg in de levens van honderduizenden mensen. In Baders omgeving zijn dat Syriërs, die al uit hun eigen land moesten vluchten, en nu soms letterlijk niets en niemand meer hebben.

"Heel veel mensen kunnen of durven hun huis niet in. Iedereen heeft het zwaar en is getraumatiseerd." Vooral over het uiteindelijke lot van de kinderen, maakt hij zich flinke zorgen. "Ze hebben het overleefd, maar wat voor leven gaan ze tegemoet? Dat hangt ook van anderen af."