Al zijn er zorgen over de bereikbaarheid en corruptie, toch geven mensen massaal geld aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Vóór de landelijke actiedag van vandaag doneerde een kwart al geld. Nog eens drie op de tien twijfelen nog.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel in aanloop naar de landelijke actiedag van Giro555 van vandaag. Bij de start van die actiedag bleek al ruim 28 miljoen euro te zijn opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Die grote geefbereidheid is ook terug te zien in het onderzoek.

Grote geefbereidheid

Een kwart (26 procent) had voor de actiedag al gedoneerd. Nog eens 15 procent had dat nog niet gedaan maar was dat wel van plan. Bij elkaar is het dus waarschijnlijk dat zo'n 40 procent iets geeft, variërend van kleine bedragen van een paar euro tot een flinke som: "Ik doneer altijd wel, maar het is dit keer persoonlijk door mijn goede buren die hun familie moeten missen. Ik heb zonder na te denken 150 euro gegeven."

Daarbij komt nog een groep van weer 15 procent die nog niet weet of ze gaan doneren. De ramp heeft ook hen aangegrepen, maar ze betwijfelen nog of geld geven de beste manier is.

Komt de hulp er wel?

De belangrijkste horde voor de groep die twijfelt zijn de zorgen over de besteding van hun donatie en die van anderen. 72 procent van hen is sceptisch of het geld goed terechtkomt. Voor een deel weten mensen van andere rampen dat juist de gebieden waar het geld het hardst nodig is, onbereikbaar zijn voor hulptroepen.

Iemand schrijft: "Iedereen weet van andere rampen dat hulp niet altijd daar komt waar het moet komen of te langzaam op gang komt."

Zorgen over besteding hulpgeld

Erdogan en Assad

Het helpt daarbij niet dat de regimes van beide getroffen landen sterk worden gewantrouwd: "Erdogan en Assad vertrouw ik voor geen cent. Wrang om nu al te weten dat het in hun zakken of die van hun vriendjes verdwijnt."

Opvallend is dat, al is het een stuk minder, diezelfde frustratie ook leeft bij vier op de tien mensen die geld (willen) doneren, maar hen dat niet tegenhoudt om te geven.

Actiedag met BN'ers

Al met al is de geefbereidheid groot, maar zou dat nog groter kunnen worden als mensen gerustgesteld worden over de besteding van hun geld. Ook om die reden vindt een meerderheid (63 procent) een landelijke actiedag als die van vandaag van toegevoegde waarde.

Ook zien mensen in dat er op dergelijke actiedagen aantoonbaar veel geld wordt opgehaald. Wel hebben sommige mensen moeite met de vorm en het gedrag van betrokken BN'ers: "Het is mooi om te zien hoeveel geld er met zo'n dag wordt opgehaald. Sommige BN'ers willen alleen iets te graag laten zien hoe 'betrokken' ze zijn. Daar kan ik op zo'n dag niet tegen."