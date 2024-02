1 jaar na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië keerden EenVandaag-verslaggevers Guido Vermeulen en Herman Zaalberg terug naar het getroffen gebied in het zuiden van Turkije. 50.000 mensen kwamen daar om het leven.

De verslaggevers beantwoorden jullie vragen over de situatie nu vanuit de Turkse stad Antakya, in de zwaar getroffen provincie Hatay.

1. Hoe is de situatie nu, leven er nog mensen op straat?

"Het is hier echt een spookstad", vertelt Guido. "Er zijn wel wat hotels en restaurants open en er rijdt een enkele bus, maar het is nog steeds apocalyptisch. Je ziet een gigantische vlakte met veel puin, waar nog veel persoonlijke spullen liggen. Die zijn gewoon niet weggehaald. Een paar appartementen zijn blijven staan."

"Veel mensen zijn naar familie in de bergen getrokken. Daar is over het algemeen betere en stevige grond. Hier in het gebied leven mensen nog veel op straat of in tenten. Zij hebben geen familie of andere plekken om naartoe te gaan."

Herman: "Een groot deel van de mensen slaapt in containers." Hij ziet dat de hele sociale structuur van families is verdwenen. "Veel mensen woonden met de rest van hun familie in een groot appartementencomplex."

"We spraken een man die 55 familieleden is verloren. Zijn hele sociale structuur is uit elkaar gevallen. Mensen lopen hier rond met een groot trauma. Je merkt dat mensen een jaar na de aardbevingen hun dode naasten weer herdenken."

2. Hoe zorgt de Turkse regering ervoor dat het land weer wordt opgebouwd?

"In eerste instantie werden mensen na de aardbeving opgevangen in tenten en later zijn er dus containers neergezet. Een Turkse ondernemer heeft daarnaast nog extra containers geleverd", zegt Guido.

"Experts zijn bang dat deze situatie langer gaat duren dan gedacht. Dat mensen jarenlang in containers moeten wonen."

"Een organisatie die gekoppeld is aan de overheid heeft ook nieuwe appartementen gebouwd. Dat is volgens experts eigenlijk een beetje show van de overheid. Die kan laten zien dat ze sleutels van nieuwe appartementen uitdeelt", zegt Guido.

Bekijk ook Waar is nu de meeste behoefte aan in Turkije en Syrië? En andere vragen over noodhulp na de aardbeving beantwoord

3. In hoeverre wordt Erdogan verantwoordelijk gehouden voor deze ramp?

"Je merkt bij de bevolking dat ze het lastig vinden om zich uit te spreken over de verantwoordelijkheid van de regering", ziet Guido. "Het ligt hier erg gevoelig om kritiek te uiten op de regering."

"Je hoort als de camera uitstaat wel dat mensen het de regering kwalijk nemen dat dit heeft kunnen gebeuren. Dat ze hierdoor op zichzelf zijn aangewezen. Veel mensen zijn in totale armoede terechtgekomen en hebben geen werk meer."

In Turkije is president Erdogan aan de macht. "Zijn regering vindt het fijn om de gevolgen van de aardbeving in de schoenen te schuiven van het bestuur van Hatay. Dat is de Turkse provincie die het hardst getroffen is tijdens de aardbeving. Wie de echte schuldige is, wordt nu in de verkiezingen uitgevochten."

Bron: EenVandaag Verslaggever Guido Vermeulen, vorig jaar na de aardbeving in Turkije

4. Geeft het puin nog veel stofwolken, zijn mensen daar ziek van geworden?

Herman ziet nog steeds veel gaten in het asfalt. Maar omdat het nu regent in het gebied, is het erg modderig. Mensen hebben nu geen last van stofwolken, maar van blubber.

Guido schat in dat veel mensen ziek zijn geworden van het stof. "Het kan bijna niet anders. In veel ingestorte gebouwen zat asbest. Er wordt veel gebouwd en gesloopt, en ik weet nog van vorig jaar dat je dan tussen de enorme stofwolken en smog staat in de stad."

5. Wat is er allemaal met het geld gebeurd voor de slachtoffers?

In totaal heeft de Giro555-inzamelingsactie die is gestart na de aardbevingen in Turkije en Syrië 128 miljoen euro opgeleverd, staat op de website van Giro555.

"Lokale hulporganisaties Cordaid en Oxfam helpen mensen met primaire levensbehoeften zoals een dak boven je hoofd, water, voedsel, medicijnen en dat soort zaken", zegt Guido.

"De noodfase is nu voorbij, dus het geld zou nu vooral naar de wederopbouw gaan en dat zijn veel verschillende projecten."