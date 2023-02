Vanmorgen werden Turkije en Syrië opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in jaren. Later werd Turkije nog een keer getroffen door een beving. Vanuit het buitenland wordt massaal hulp gestuurd. Crisisexpert Kenny Meesters legt uit hoe dat werkt.

Na de beving met kracht 7,8 op de schaal van Richter werd het dodenaantal in Turkije en Syrië maandagmiddag geschat op zo'n 2.300 mensen. Vanuit het buitenland is volop hulp aangeboden. Zo vliegt vanavond een team Nederlandse reddingswerkers naar de getroffen gebieden. Het gaat om 65 personen en acht honden.

Wereldwijd systeem

Crisisexpert Kenny Meesters vertelt dat er een wereldwijd systeem bestaat dat bij dit soort rampen meldingen verstuurt. "Ik zag zelf de eerste sms'jes toen ik rond een uur of 5 wakker werd", vertelt hij. "Dan wordt er gezegd dat er een grote kans bestaat dat dit zich tot een ramp ontwikkelt."

"Meteen komt men in actie, overal ter wereld", vertelt Meesters. "Nederland heeft coördinatie-experts bij de Verenigde Naties zitten, maar die hebben we ook op Europees niveau. Die kunnen dan worden uitgezonden om te helpen coördineren."

Samen aanbieden

Wat en wie we naar een rampgebied sturen is afhankelijk van wat er is gebeurd, vertelt de expert. "Het is de uitdaging om er in zo'n kort mogelijke tijd achter te komen wat we moeten sturen. Medici of bouwkundigen bijvoorbeeld."

Landen bieden dat dan samen aan aan de overheid van het land waar de ramp is gebeurd. "En dat is niet als een soort marktplaats", benadrukt Meesters. "Er komt veel overleg bij kijken."

Host nation support

Ook het land zelf heeft een taak bij de reddingswerken: het faciliteren van de medewerkers. Zo kunnen zij niet zelf auto's meenemen om zichzelf in het land te verplaatsen, dus die moeten dan vanuit het land van het rampgebied zelf komen. "Host nation support heet dat."

Is dat niet gek, als een land middenin de ellende zit? "Er kan gebruik worden gemaakt van Defensie, en ook niet iedereen zit in hetzelfde gebied", legt Meesters uit. "Daarnaast zijn de reddingsmedewerkers heel zelfvoorzienend als het gaat om voedsel en onderdak voor 2 tot 3 weken."

Syrië andere situatie

In Syrië is host nation support een stuk lastiger dan in Turkije. "Het is aan een overheid om hulp te accepteren en binnen te laten, maar in Syrië is dat niet de enige macht die daar een rol heeft", zegt hij.

"In Syrië is er wel al een humanitaire gemeenschap aanwezig waarop voortgebouwd kan worden", zegt Meesters. "In Turkije is die er nog niet."

Verslaggever Laura Kors ging langs bij de 23-jarige Aya Jaffa, die helpt spullen in te zamelen voor Help Syrië

Fase hierna

Meesters benadrukt dat er een plaats en tijd is voor mensen die nu massaal spullen willen inzamelen voor het rampgebied. "Het is goed dat die drive er is, en dat we er met z'n allen aandacht voor hebben. Maar het is belangrijk om dat in goede banen te leiden. Als we alles nu sturen, loopt het vliegveld vol met spullen die niet direct nodig zijn."

Volgens hem is het belangrijk dat we gaan nadenken over wat er gaat gebeuren nadat de eerste hulp is gegeven. "Helaas kan dit jarenlang effect hebben op mensen", zegt hij. "Mensen onder het puin vandaan redden kan je in een paar dagen doen, maar huizen en gemeenschappen opbouwen duurt heel lang."