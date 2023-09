De Marokkaanse overheid accepteert van weinig landen hulp bij de gevolgen van de verwoestende aardbeving. In het getroffen gebied heerst er onbegrip over die beslissing: "Al was er één extra leven gered, dan was het al de moeite waard geweest."

In Marrakesh zijn veel panden beschadigd, maar in de dorpen in het Atlasgebergte ten zuiden van de stad is de schade veel groter.

Drama in Asselda

Het dorp Asselda, op zo'n 50 kilometer van Marrakesh, is zwaar getroffen. Overal zijn gebouwen ingestort.

Samir coördineert de binnenkomende hulp. "In Asselda stierven meer dan dertig mensen", vertelt hij naast een ingestort huis. "Hier stierf een 18-jarige vrouw. Een enorm verlies voor ons dorp. Ze was net verloofd. Ze was een waardevol lid van onze gemeenschap."

Bron: EenVandaag Samir waarschuwt mensen om niet te dicht bij het ingestorte huis te komen waar een 18-jarige vrouw overleed

Gebroken been

Naast het ingestorte huis heeft een andere familie met houten palen en wat kleden een tentje gebouwd. Binnen ligt een man met een gebroken been. Hij heeft pijn, maar is er vergeleken met zijn jonge buurvrouw goed van afgekomen.

"Toen de aardbeving begon probeerde ik mijn dochter in een kledingkast te stoppen om haar te beschermen. Toen stortte het huis in en werd ik geraakt op mijn been. Mijn vrouw kreeg een stuk glas in haar oog. Maar gelukkig heeft iedereen het overleefd."

Slapen in tenten

Geen enkel huis in Asselda is nog bewoonbaar. Sommige huizen zijn bijna 100 jaar oud en gemaakt van hout en klei. Inwoners haalden na de aardbeving voorzichtig hun huisraad naar buiten en namen hun intrek in gele tenten. In elke tent wonen drie of vier gezinnen.

Naast een ingestort huis spelen een paar meisjes tussen de schapen. Terwijl Samir vertelt over het drama dat zich in zijn dorp afspeelt, poseren Esmae, Ibtissam en Ikram giechelend voor een foto. Opa kijkt vertederd toe tussen vanaf de puinhopen van zijn huis.

'Ambulances te laat'

"Er komt hier weinig hulp", zegt Samir als hij het kleine appartementencomplex laat zien waar acht mensen om het leven kwamen. Hij blijft beleefd, maar de frustratie klinkt door in zijn verhaal. "Er zijn wel ambulances gekomen, maar toen waren de slachtoffers al overleden."

Het is dezelfde kritiek die in andere dorpen klinkt. Soms voorzichtig, soms fel. "Er is hier helemaal geen hulp", vertelt een man in Moulay Brahim, een dorp 10 kilometer verderop. In een tentenkamp langs de weg richting Marrakesh vertelde een jongen dat hij de overheid nog maar amper heeft gezien.

'Ik snap het niet'

Wanneer een man die zelf voedsel naar de getroffen dorpen brengt op zondagmiddag hoort dat Marokko hulp uit Nederland heeft afgeslagen, slaakt hij een zucht.

"Ik snap het niet. De aardbeving is al twee dagen geleden gebeurd. Al hadden de Nederlanders maar één leven kunnen redden, dan was het al de moeite waard geweest."