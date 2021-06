Een groep van zeker duizend ondernemers kan nog steeds geen aanspraak maken op coronasteun. Een oplossing duurt veel te lang, vindt ondernemersorganisatie ONL.

Vanaf het begin van de pandemie heeft het kabinet miljarden vrijgemaakt om bedrijven overeind te houden. Met de steun werden honderdduizenden bedrijven geholpen. Maar er is een kleine groep die buiten de boot valt, omdat zij niet aan de voorwaarden voldoen.

Buiten hun schuld geen overheidssteun

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), wordt gekeken naar het omzetverlies ten opzichte van het jaar 2019. "Maar er zijn ondernemers die door bijzondere omstandigheden helemaal geen omzet in dat jaar gedraaid hebben", zegt Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL.

"Bijvoorbeeld door ziekte, of door een brand in een bedrijfspand of een verbouwing", licht hij toe. "Geheel buiten hun schuld kunnen ze daardoor geen aanspraak maken op overheidssteun, terwijl dit júist ondernemers zijn die het hard nodig hebben."

Botte pech

Veel van die bedrijven draaien al jarenlang, zegt Biesheuvel, maar kunnen door 'botte pech' geen omzetcijfers uit 2019 overleggen. "Terwijl ze wel kunnen aantonen dat ze al jarenlang hun premies en belastingen betalen, en dat ze vaste lasten hebben. Het kabinet laat hen gewoon keihard vallen."

Hoeveel ondernemers achter het net vissen is niet exact duidelijk, maar in een inventarisatie die ONL samen met Koninklijke Horeca Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten maakte, kwamen ze op een groep van zeker duizend bedrijven die mis grijpt bij de TVL.

Bowlingcentrum

Eén van de ondernemers die naar eigen zeggen 'nog geen euro steun' heeft ontvangen is Jan Willem Talen. Hij opende eind 2019 een bowlingcentrum in Beverwijk. Na een verbouwing zou dat in maart 2020 de deuren openen, maar door de lockdown kwam het daar niet van.

"Wij hebben vanaf december gewoon onze vaste lasten gehad: huur, gas, water licht. Maar omdat wij geen omzet gedraaid hebben in 2019 komen wij niet in aanmerking voor de tegemoetkoming", vertelt hij. Waar in andere gemeenten wethouders hun nek uitsteken voor schrijnende gevallen, heeft Talen van de gemeente Beverwijk geen steun ontvangen. "Via andere ondernemers hoor ik dat de gemeente wel bijspringt. Maar onze gemeente doet helemaal niets. Dat is ontzettend zuur."

Bron: EenVandaag Jan Willem Talen en zakenpartner Alex Schijffelen

Niet met terugwerkende kracht compenseren

De Tweede Kamer heeft al een aantal keer bij het kabinet aangedrongen op een oplossing voor de ondernemers die tussen de wal en het schip vallen. Maar volgens het kabinet is maatwerk simpelweg niet mogelijk, omdat de uitvoeringsinstanties dat niet aan kunnen.

Een aanpassing waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wel aan werkt, is om ondernemers zelf te laten kiezen hoe ze hun omzetverlies berekenen om voor steun in aanmerking te komen: ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020. Maar volgens Biesheuvel is dat een doekje voor het bloeden, omdat het ministerie ondernemers niet met terugwerkende kracht wil compenseren. "Leuk dat ze dan nu over het tweede kwartaal wel wat geld krijgen, maar de grootste schade is al geleden."

175 miljoen euro duurder

Het kabinet moet nog een besluit nemen over de aanpassing, maar waarschuwde wel al dat daardoor ook ondernemers die nu geen problemen ondervinden met de regeling, extra gesubsidieerd zullen worden. Daardoor gaat de TVL 175 miljoen euro meer kosten dan geraamd.

"Ik ben ook belastingbetaler, en ik vind ook dat er zorgvuldig met belastinggeld moet worden omgegaan", zegt Biesheuvel. "Maar laten we nu ook niet doen alsof dit om honderdduizenden gevallen gaat. Het gaat om duizend ondernemers. Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij de toeslagenaffaire: als van begin af aan een team bezig was gegaan met deze dossiers, dan was het nooit zover gekomen."

Eindstreep

Ondanks zijn optimistische inslag blijft Jan Willem Talen bezorgd over de komende tijd. "Er komen wel meer versoepelingen, maar voor ons zal dat betekenen dat er dan maximaal 2 mensen op één bowlingbaan mogen staan. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen."

Dat het kabinet hem en zijn lotgenoten niet met terugwerkende kracht wil compenseren vindt Talen 'onacceptabel'. "Ik kan me nog herinneren dat premier Rutte zei: we gaan er voor zorgen dat alle ondernemers de eindstreep halen. Nou, wij hebben nog niet eens aan de startstreep mogen verschijnen."