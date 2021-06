Veel mensen doen het al jaren elke zomer, maar door corona zijn er ook veel nieuwkomers: op vakantie gaan met de auto. Ervaringsdeskundigen die het al jaren doen geven de dummies een aantal praktische tips.

Heel vroeg opstaan en voor het licht wordt al lekker de auto in. Heerlijk, de vakantie is begonnen. Voor liefhebbers van de autovakanties is er geen fijner gevoel dan dat. Steeds meer mensen kiezen dit jaar opnieuw voor een vakantie met de auto, zegt de ANWB.

Veel moois te zien in Europa

Van Spanje tot Kroatië tot Montenegro, Manouk Oord en haar vriend gaan elk jaar op autovakantie. "Je bent vrij met je auto en zit niet vast aan een vliegreis. We kunnen zelf beslissen waar we heen gaan en het plan makkelijk omgooien."

In Europa is volgens Manouk genoeg moois te zien. "Het is niet per se nodig om elke vakantie de hele wereld over te vliegen. We rijden soms best ver, maar je kan onderweg ook al hele mooie dingen zien. Dan breek je de reis een beetje op. Wij zijn nooit echt in Duitsland of Frankrijk op vakantie geweest, maar zijn onderweg vaak gestopt en hebben zo toch veel van het land gezien."

Bron: Eigen foto Hugo Schoonewille

Een potje Tetris

Manouk vindt dat je vooral niet te veel vast moet leggen tijdens een autovakantie. "Dan mis je de de flexibiliteit die de auto juist te bieden heeft. Als je ergens wat langer wil blijven of eerder weg wilt kan dat gewoon." Zij en haar vriend ervaren veel minder stress met de auto dan met het vliegtuig.

Een ander voordeel is natuurlijk de pakruimte. "Zelfs in onze cabrio past alles voor 4 weken kampeervakantie. Als je een beetje Tetris speelt in de auto kan er verrassend veel in."

Overnachten of doorrijden?

"Het is een leuke uitdaging, kan ik je vertellen", zegt Wendy Bosch, moeder van 3 kids van nu 5, 4 en 1,5 jaar oud. Vorig jaar zaten ze voor het eerst met z'n drieën op de achterbank op weg naar Spanje. De kleinste was toen een half jaar. Vorig jaar deden ze dat zonder overnachting, maar dat is iets wat ze niet snel nog een keer zou doen.

"We zijn toen 's avonds gaan rijden om 18.00 uur. Met de gedachte dat de kinderen dan zouden slapen 's nachts. En dat deden ze ook wel redelijk, maar je vergeet dat jezelf overdag de hele dag al van alles hebt ingepakt, de laatste spullen hebt gehaald, het huis hebt schoongemaakt. Je bent niet uitgerust. Dus we kwamen 's morgens aan en je bent zelf gewoon helemaal kapot, maar je kinderen zijn natuurlijk wakker. Het was dus eigenlijk gewoon niet te doen."

De kids vermaken

Nu gaan Wendy en haar gezin voor een overnachting. Ze gaan weer naar Spanje en overnachten in Frankrijk in een B&B, tien minuutjes vanaf de snelweg. "Die mevrouw kookt ook voor ons als we daar 's avonds aankomen. Dus dat is ideaal."

De kinderen van 5 en 4 deden het vorig jaar hartstikke goed. "Je stopt wat vaker natuurlijk. En je moet zorgen dat ze zich vermaken. Dan kom je toch al snel uit bij Netflix. We hadden vooraf genoeg filmpjes gedownload, want je hebt natuurlijk geen wifi." Wendy en haar gezin vinden het fijn om nu met corona met de auto op vakantie te gaan. "En nu met kinderen is het ook gewoon praktisch, omdat je zoveel spullen mee moet nemen. Ik ga nu ook niet gerust met kinderen het vliegtuig in, want er hoeft er maar één corona te krijgen en je kunt niet meer terug. Dat wil je gewoon niet."

Bron: Eigen foto Hugo Schoonewille

Autopech voorkomen

Met haar zoontje van 1,5 blijven Leena en haar vriend deze zomer wat dichterbij huis, maar vrijwel zolang als ze samen zijn gaan ze elke zomer met de auto de grens over. "Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Tsjechië. Mijn vriend is taxi-chauffeur en dus gewend om te rijden." Ze zijn weleens met het vliegtuig geweest, maar mede omdat Leena spasme heeft en een handbewogen rolstoel heeft, is de auto praktischer. "Je kan gewoon meer meenemen."

De angst van iedere dummie is natuurlijk om autopech te krijgen. Leena heeft het wel eens een enkele keer gehad, maar het mag eigenlijk geen naam hebben in al die jaren dat ze met de auto gaan. "Als je twijfelt over iets aan je auto, moet je dat zeker even van te voren laten checken. Dan heb je rust daarna."

Vakantie begint bij de voordeur

Daarnaast zegt Leena dat het echt belangrijk is om de tijd te nemen. "Ga op tijd weg en neem je pauzes. Het is heel belangrijk om uitgerust achter het stuur te zitten. Hou ook goed contact met de accommodatie. Als ze weten dat je met de auto komt, is er vaak begrip voor als je onverwachts in de file terechtkomt en later komt, maar dan moet je dat wel doorgeven."

Net als Manouk nemen Leena en haar gezin eten en drinken van thuis mee. Dan kom je niet voor verrassingen te staan bij een tankstation. "En het is ook een deel van de voorbereiding. Dat is gewoon leuk. Maak checklists, lekkere dingen maken om mee te nemen. De reis is meestal heel leuk en hoort ook al echt bij de vakantie, dus maak er iets leuks van. Zodra je de voordeur dichttrekt ben je lekker op vakantie."

Tips

Dat je een goede reisverzekering moet hebben en dat je auto (inclusief reserveband) in orde moet zijn, kunnen we allemaal bedenken. "Maar zorg dat, als je gaat overnachten tussendoor, je ook een extra tasje hebt dat je makkelijk uit de auto kan pakken. Met bijvoorbeeld extra luiers, wat schoon ondergoed, een shirtje, tandenborstel. Dan hoef je die hele auto niet op de kop te pakken die je juist zo mooi had ingepakt", geeft Wendy de beginnende autovakantieganger mee als tip.

Manouk geeft als tip om de eerste dag veel kilometers te maken. "Dan ben je nog enthousiast dus dan rijden we gelijk 800km. Daarna beperken we de lange autodagen, want dat is niet het leukst en dan voelt het wat minder ver." En niet onbelangrijk: "Zorg dat je altijd genoeg eten en drinken bij je hebt, zodat je niet bij een tankstation een vies broodje hoeft te halen omdat je honger hebt."

Leena houdt ervan om de overnachting al van te voren te plannen. "Dan weet je hoe lang je moet rijden en ga je ook echt rusten. Op de bonnefooi kan ook, maar je weet dan natuurlijk waar je terecht komt. Gewoon de aanbiedingen van te voren in de gaten houden."