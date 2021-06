De zomer staat voor de deur en dus willen we graag een vakantie boeken. Voor steeds meer landen geldt kleurcode geel, wat betekent dat je er naartoe mag. Maar waar je als reiziger naar een geel land mee te maken krijgt, kan per land flink verschillen.

Van het laten zien van een negatieve coronatest tot 14 dagen verplicht in quarantaine bij aankomst. De regels die de landen met kleurcode geel hebben, zijn lang niet overal hetzelfde.

Zo wordt het reisadvies bepaald

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt al jaren reisadviezen voor de veiligheid van individuele reizigers. "In de context van corona is daar de Nederlandse volksgezondheid als factor bijgekomen en op dat gebied zijn wij geen expert", legt het ministerie uit. Daarom bepalen zij nu samen met het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het reisadvies rond corona. "Het RIVM laat zich adviseren door het ECDC, het Europese RIVM. Zij komen elke week met nieuwe cijfers en het RIVM analyseert deze."

Het RIVM kijkt bijvoorbeeld naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, hoe vaak er wordt getest in een land, welk percentage van die testen positief is en hoeveel reizigers uit die gebieden corona meenemen naar Nederland. "Al deze cijfers zitten samen in een mix en op basis daarvan kijkt het RIVM: wat is nou verstandig?"

Mogelijk in quarantaine

De kleurcode geel wordt dus bepaald op basis van de risico's en niet op de maatregelen die in de landen gelden. In de meeste gele landen mag je naar binnen als je een negatieve testuitslag laat zien. In sommige landen, waaronder Bulgarije, IJsland, Roemenië en Oostenrijk, mag je in plaats van een negatieve test ook een vaccinatiebewijs of bewijs van herstel van corona laten zien. Naast een negatieve test is het in de meeste landen ook verplicht om een gezondheidsverklaring te downloaden en ingevuld mee te nemen.

Toch zijn er uitzonderingen: zo moet je in Thailand, ook wanneer je negatief getest of volledig gevaccineerd bent, 14 dagen verplicht in een quarantainehotel op eigen kosten. Ook in Finland, IJsland en Ierland geldt een (thuis)quarantaineplicht bij aankomst. Die kan wel worden verkort door na een aantal dagen nogmaals een negatieve test te laten zien.

Wat kun je doen in een geel land?

In bijna alle landen die nu de kleurcode geel hebben, moet je een mondkapje dragen wanneer er geen afstand kan worden gehouden. Denk daarbij aan het openbaar vervoer of openbare binnenruimtes. Op de Canarische eilanden en de Balearen (Spanje) is het ook verplicht om een mondkapje te dragen in de buitenlucht, bijvoorbeeld wanneer je rond het zwembad of op het strand loopt.

Op enkele gele bestemmingen geldt nog steeds een avondklok, onder andere op Corsica en in Luxemburg. De horeca is in bijna alle gele landen geopend, maar wel met beperkingen. Er is vaak een maximum groepsgrootte en de openingstijden zijn beperkt. In de meeste gele landen is het weer (beperkt) mogelijk om bezienswaardigheden te bezoeken of andere activiteiten te doen.

'Helemaal onbezorgd op vakantie nog niet mogelijk'

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is reizen naar een geel gebied prima: "Ga daar op vakantie, maar let wel op dat er een aantal dingen zijn waar je rekening moet houden tijdens je reis. Bereid je goed voor en neem het gehele reisadvies ten harte. Helemaal onbezorgd op vakantie, zoals we dat andere jaren gewend zijn, is helaas nog niet mogelijk."

Zo kan het gebeuren dat de cijfers de verkeerde kant op gaan en het reisadvies verandert naar oranje. Toch is dat volgens het ministerie geen reden tot paniek. "Je hoeft niet halsoverkop het vliegtuig naar Nederland te pakken, maar je kunt wel overwegen om terug te komen. Het gevolg bij terugkomst uit een geel land dat oranje is geworden, is dat je in Nederland wel in quarantaine moet."