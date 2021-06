Een vakantiehuisje, campingplaats, vliegticket, huurauto en de horeca: dit alles wordt waarschijnlijk 20 tot 25 procent duurder dan vorig jaar. Dat zegt toerisme-expert Jos van der Sterren van Breda University. "Het is echt zaak om snel te boeken."

De prijzen voor de zomervakantie zijn flink gestegen en dat heeft alles te maken met corona. De toeristenbranche heeft financieel harde klappen gehad en wil die terugverdienen. Dat geldt voor Nederland, maar ook daarbuiten: vergelijkingssite Cheaptickets.nl berekende dat de vliegtickets in juli tot maar liefst 42 procent duurder zijn dan vorig jaar.

Grote onzekerheid

Een andere reden voor de prijsstijging is de beperkte beschikbaarheid, zegt toerisme-expert Jos van der Sterren van Breda University. "Het wordt deze zomer vooral een gevecht om een goede plek, want die zijn op een gegeven moment weg. Het is echt een markt van krapte. Dat geldt voor Nederland maar ook voor vluchten naar het buitenland als dat weer vaker kan."

Volgens de toerisme-expert twijfelen veel mensen nog of ze een vakantie in Nederland of toch naar het buitenland zullen boeken. "Er is grote onzekerheid. Wanneer gaat welk land weer open, moet je gevaccineerd zijn en moet je bij thuiskomst in quarantaine? En waar blijft het coronapaspoort?" Dat paspoort komt waarschijnlijk pas 1 juli waardoor het nu voor veel vakantiegangers onzeker is wat er straks kan en mag.

Plotselinge annuleringen

Die onzekerheid merken ze nu al in Zeeland, waar afgelopen weekend plots een groot deel van de reserveringen op campings en in hotels wegviel. "Afgelopen weekend waren veel Duitsers 4 dagen vrij doordat het donderdag Fronleichnam was. Normaal zijn dan bijna alle gasten in Zeeland Duits, maar nu zei een kleine week van tevoren soms wel tweederde van de gasten ineens af", vertelt Marieke Braber van branchevereniging HISWA-RECRON.

Dat komt doordat reizigers uit oranje gebied, zoals Duitsland, vanaf 1 juni verplicht een negatieve PCR-test moeten kunnen laten zien als zij een weekend in Nederland zijn. En zo'n test is niet goedkoop, vindt Braber: "Een test kost tussen de 75 en 100 euro, dus dat is heel veel geld. Als je bij ons kampeert voor 400 euro voor een weekend, ben je evenveel kwijt aan de kosten van je verblijf als aan de test."

'Strenge regels voor Duitsers niet nodig'

Al die annuleringen zijn volgens Braber extra vervelend, omdat het niet alleen een goed weekend had moeten worden voor de Zeeuwse campings en hotels, maar ook voor de horeca en de winkels. "Renesse is bijvoorbeeld een klein dorp dat echt is ingesteld op toeristen, daar leven we van."

De strenge regels voor Duitsers zijn volgens Braber ook niet nodig. Zeker niet nu het het Robert Koch-instituut, het Duitse RIVM, vorige week het risiconiveau van het land nog naar beneden bijstelde. "We hebben het ministerie toen gevraagd of Duitsland op 'geel' gezet kon worden. Dan was zo'n PCR-test namelijk niet verplicht geweest", zegt Braber. Gisteren maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat het reisadvies voor Duitsland nu wel naar 'geel' gaat. Braber: "Dat is fijn, maar het is jammer dat het niet eerder kon. We zijn veel inkomsten misgelopen."

Toerisme belangrijke sector

Niet alleen in Zeeland missen ze de toeristen, ook een van de grootste steden van ons land kan niet wachten tot de vakantiegangers weer terugkomen. "In Den Haag verdient een op de tien mensen zijn geld dankzij het toerisme", vertelt directeur Marco Esser van marketingbureau The Hague & Partners. "Het is echt een hele belangrijke sector voor deze stad."

Esser is blij dat het toerisme weer iets aantrekt door de versoepelingen, want de stad heeft volgens hem een flinke klap gehad van corona. "Je ziet de werkgelegenheid gelukkig langzaam weer toenemen. Er kunnen weer biertjes worden getapt, kaartjes worden gescand in musea en bedden worden opgemaakt."

Gasten uit het buitenland

Toch heeft Den Haag volgens Esser nog een lange weg te gaan voor het toerisme weer op het niveau van voor de coronacrisis is. "Voor corona waren zakenreizigers goed voor ongeveer de helft van de overnachtingen in hotels. Dat zie ik nog niet zo snel weer toenemen. Daarom richten we ons nu vooral op Nederlandse toeristen", zegt Esser. De stad heeft een speciale campagne gelanceerd, die als het weer mag ook buitenlandse toeristen naar Den Haag moet trekken.

"We hebben normaal vrij veel toeristen uit Duitsland, België en Engeland, die kunnen nu niet komen." Hij denkt dat daar de komende weken wel verandering in komt en hoopt dat er snel duidelijke afspraken over worden gemaakt. "In Europa zijn ze nog wel even bezig om dat te regelen, maar misschien doen landen dat onderling al wel sneller."

Vaker vakantie in Nederland

"Door de onzekerheid zullen meer mensen de zomervakantie in Nederland doorbrengen", denkt Van der Sterren. "Normaal is de verhouding 50/50 maar ik denk dat dit jaar zo'n 70 procent van de Nederlandse vakantiegangers in eigen land vakantie viert. Zeker mensen met een gezin zullen minder risico willen nemen en kiezen voor zekerheid."

Daarbij spelen volgens Van der Sterren ook de kosten een rol: "Vliegtickets en autoverhuur zijn duurder en consumpties waarschijnlijk ook. Dan gaan mensen toch afwegen of ze voor dezelfde prijs 10 dagen in Zuid-Europa willen zitten, of 2 of 3 weken in Nederland." Maar wat je ook doet, 'wacht niet te lang', zegt de toerisme-expert. "Het is echt zaak om snel te boeken."

